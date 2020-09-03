澎將軍小小藝術家創作 新鮮乳品健康滿分

澎湖將軍國小小朋友以天真童趣的筆觸，勾勒出100%安心健康牛乳，最近登上知名鮮乳包裝上，除讓國人喝到新鮮健康的鮮乳外，更全力支持偏鄉小小藝術家的創作天份。

國內知名乳品業者這項營養關懷計劃，今年推出「以愛灌鈣：小小藝術家」包裝徵集活動，在短短2周內，成功串連超過200萬張愛心選票，讓澎湖將軍國小、連江敬恆國小等離島孩子們的創作天賦與想像力，獲選為「一番鮮」鮮乳包裝，讓偏鄉小朋友的才華讓更多國人看見。

澎湖將軍國小的同學以天真童趣的筆觸勾勒出牛奶生產過程，從嚴格、標準化飼養及健康檢查的乳牛身上採集的營養鮮乳，到層層把關的生產、分裝與配送；連江敬恆國小則發揮想像力，創作出繽紛的牛奶屋、草原上嬉戲小朋友，以及可愛乳牛，展現與牛奶歡樂時光。

國內乳品業者關心偏鄉孩童的營養健康，推出為期3年的「以愛灌鈣」營養關懷計劃，短短3個月內，募集達39萬瓶保久乳，遠超過原先的30萬瓶目標，並趕在新學期開學，分送至有需要的偏鄉小學，為孩子們補充更多優質乳鈣。