反毒巡迴首站金山高中 特技演出嗨翻校園

新北市金山高中開學第一週為友善校園週，中華民國民俗文化觀光協會與國泰慈善基金會聯合舉辦校園反毒巡迴宣導，邀請撼動HDA來進行特技演出，高難度的動作讓金山高中的學生看得目不轉睛、驚呼連連，希望藉由撼動HDA的正向、耀眼形象，將追逐夢想先反毒的理念深植於學生的心中。

國泰人壽展業課長鄭百善表示，開學第一週由中華民國民俗文化觀光協會主辦、國泰慈善基金會協辦校園反毒巡迴宣導，首站來到金山高中，結合特技、雜耍、舞蹈、歌唱等活潑的方式，吸引學生目光並融入反毒、反黑、反霸凌理念，要透過活動將正向、耀眼的形象以及反毒、反黑、反霸凌的理念深植學生的心中。

活動中邀請撼動HDA來進行活動演出，從特技、雜耍到唱歌全都包辦，在特技表演中，許多個高難度的動作讓學生們看得目不轉睛，與教官及校長的互動更是讓現場笑聲不斷，而當撼動HDA唱出我的未來不是夢時，更是將活動氣氛帶到最高點。

金山高中校長賴來展說，反毒從教育做起，除了宣導還有不冷場的表演，在活動中還有新型的毒品展示，甚至製作仿造毒品氣味的氣味瓶要讓學生試著聞聞看，藉以讓學生們對於毒品有初步認識，才知道從何拒絕起，而校園反毒巡迴宣導將會巡迴21個校園，期待透過校園教育的良好起點，並搭配表演團體的正向、積極與發光發熱的追夢形象，讓學生明白，完成夢想必須要有好的身體狀態，追夢就從反毒做起。