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人口外流加少子化 彰縣偏鄉小學竟僅2人入學

中央社 / 彰化3日電

彰縣府教育處統計縣內國中小學入學人數，發現有小學新生人數多達400多人，但也有2間小學新生人數只有2人，教育處指出，由於學校位於人口外流嚴重的偏鄉，入學人數自然很少。

新學期剛開學，彰化縣政府教育處統計縣內小學的入學人數，其中小一新生人數最多的是彰化市南郭國小，新生人數有414人，人數最少的是大城鄉潭墘國小以及竹塘鄉土庫國小，新生入學人數都只有2人。

彰化市南郭國小周邊有彰化基督教醫院、彰化縣政府第二行政辦公大樓，加上學校歷史悠久，成為彰化市的明星小學；至於新生人數只有2人的大城鄉潭墘國小以及竹塘鄉土庫國小，除受到少子化影響外，學校位在偏鄉，人口外流情形嚴重，才會造成入學人數少。

彰化縣政府教育處長陳逸玲接受媒體聯訪時說，為了避免教室人數過多，已針對縣內10所學校人數總量管制，包含8所國小以及2所國中，而實施總量管制的學校都是因教室容納量不足，像是被列入管制的南郭國小是老學校，教室數量無法再增加，新生人數要分散到鄰近學校。

陳逸玲解釋，彰化縣目前還沒有出現學校新生人數為零的情形，雖然少子化是趨勢，不過也發現國中生到外縣市去念書的比率下降，顯示縣內的學校辦學績效獲得肯定。

偏鄉 少子化

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