快訊

長榮機上指侵女乘客 菲男判4年喊「這不公平」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一張照看新生開學日詭異景象 網看傻：超多忍者

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO貼出照片，只見許多家長蹲在教室外偷偷觀察小孩，像極了忍者。圖擷自爆笑2公社
原PO貼出照片，只見許多家長蹲在教室外偷偷觀察小孩，像極了忍者。圖擷自爆笑2公社

小孩進入新學期，尤其是升小一時，爸媽可能都會感到不捨，頻頻望窗觀察小孩的一舉一動。有網友近期發文分享，貼出一張新生開學日照片，只見許多人蹲在窗戶外，紛紛偷窺教室內的學生，貼文一出後，不少網友直呼這些家長根本超像忍者

原PO在臉書社團「爆笑2公社」發文，表示新生開學日當天有許多家長帶著小孩去報到，但走到教室外時，看到一堆家長紛紛蹲在走廊，透過窗戶小心地觀察孩子的一舉一動，畫面既溫馨又好笑，對此原PO表示「昨天是新生開學的第一天，你帶寶貝去報到時，是不是也會一秒變成忍醬」。

貼文一出後，許多網友紛紛留言，表示「不會，學校是救星」、「很感人的畫面啊」、「來偷看老師漂不漂亮」、「好多偷窺狂」、「有像忍者」、「曾經，我也是其中一員」、「我是轉身離開的那位」、「這只有當父母的才懂」、「看到第一張照片，還以為開學第一天某學生被處罰，罰跪」。

開學日 忍者

延伸閱讀

夫妻徵聘「裸體搬家工人」 除了有優渥薪資還提供近八萬獎金

回憶中的「學校合作社」賣什麼？ 網：麥當勞、肯德基、壽司通通有

為何竹南鎮不在新竹？神人貼1937年行政圖解密 網驚：長知識了！

開學首日！聯絡簿曝學期目標「坐等寒假」爸傻眼：該簽名嗎？

相關新聞

與海最接近的國小 「鯨魚小學校」入圍ADA新銳建築獎

能想像一座小學不僅造型像鯨魚，還能讓孩子進入校園就像站上鯨魚的背部，可以望見廣闊的海與美麗的浪？第五屆ADA新銳建築獎昨...

一張照看新生開學日詭異景象 網看傻：超多忍者

小孩進入新學期，尤其是升小一時，爸媽可能都會感到不捨，頻頻望窗觀察小孩的一舉一動。有網友近期發文分享，貼出一張新生開學日照片，只見許多人蹲在窗戶外，紛紛偷窺教室內的學生，貼文一出後，不少網友直呼這些家長根本超像忍者。

鯨魚小學校 看見山與海的壯闊

能想像一座小學不僅造型像鯨魚，還能讓孩子進入校園就像站上鯨魚背部，可以望見廣闊的海與美麗的浪？第五屆ＡＤＡ新銳建築獎昨於...

乾華國小附幼新生數增 學生收心有一套

乾華國小附設幼兒園，開學總共有7位舊生與7位新生入園，學校應用園區內訓練兒童大小肌肉發展的攀爬玩具，搭配闖關三個門的設計，讓小朋友從平安門、聰明門一路過關到勤學門後得到校長給的貼紙獎勵，在滿滿的歡笑與祝福聲中開啟了新的學期。

教案結合在地展創意 14所公立國小獲教學卓越獎

109年教學卓越獎出爐，今年共14所小學和九所幼兒園獲金質獎或銀質獎，教育部將於9月25日在國立中正大學大禮堂舉行頒獎典...

單親錯了嗎？她控訴「兒子剛開學就被叫乞丐」 網氣炸開罵

因為單親、家境非闊綽，就要被同學罵「乞丐」嗎？一名單親媽媽委屈控訴，孩子開學剛分班，就被前座同學叫「乞丐」，雖然孩子尚未受到傷害，仍讓她十分擔心未來可能演變成結黨霸凌，不少網友看了也相當氣憤，認為對方的家庭教育有問題。

50人以下小學10年增1.7倍 改採混齡教學抗少子化

教育部表示，近10年受少子化影響，全校人數不到50人的國小校數增1.7倍，108學年有489校；國中不到100人小校10...

無畏少子化衝擊 嘉大附小發展特色教育年年超額

本報今專題報導少子化衝擊讓公立小學面對私立小學搶人現象，不過仍有公立小學發展特色教育吸引學生搶讀。

校園風雲榜／分享原民文化 她穿族服赴美

屏東縣私立陸興中學高中部二年級陳蓓均今年初受邀赴美國波士頓，參加由聯合國婦女地位委員會舉辦的「屏東縣基督教女青年會國際文...

碧華國小新校舍啟用 音樂廳能舉辦國際賽事

新北市三重區碧華國民小學老舊校舍新建工程今順利完工啟用，校長賴森華說，碧華國小是音樂教育重鎮，像是知名音樂家王建堂都是從...

金門引進24名外師進駐 協助中小學英語教學

為了提升金門學子的英語能力，金門縣府今年度與學術交流基金會（Fulbrifht Taiwan）合作傅爾布萊特協同英語教學...

南科實中校友余珍葒 今回母校辦當代金工藝術展

台南科學園區實驗中學校友余珍葒下午回母校開辦「當代金工藝術展」，她以巧思發想、巧手敲打創作各式金工藝術品，，歡迎各界參觀...

熱門新聞

首度進前百名！2021泰晤士世界大學排名 台大排第97

英國泰晤士報全球最佳大學排名出爐 輔大勝政大、中央

自主學習計畫上路一年 7成高一生仍不知選系方向

單親錯了嗎？她控訴「兒子剛開學就被叫乞丐」 網氣炸開罵

與海最接近的國小 「鯨魚小學校」入圍ADA新銳建築獎

台大首度名列泰晤士世界百大 全台第二名是這校

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。