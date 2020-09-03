一張照看新生開學日詭異景象 網看傻：超多忍者

小孩進入新學期，尤其是升小一時，爸媽可能都會感到不捨，頻頻望窗觀察小孩的一舉一動。有網友近期發文分享，貼出一張新生開學日照片，只見許多人蹲在窗戶外，紛紛偷窺教室內的學生，貼文一出後，不少網友直呼這些家長根本超像忍者。

原PO在臉書社團「爆笑2公社」發文，表示新生開學日當天有許多家長帶著小孩去報到，但走到教室外時，看到一堆家長紛紛蹲在走廊，透過窗戶小心地觀察孩子的一舉一動，畫面既溫馨又好笑，對此原PO表示「昨天是新生開學的第一天，你帶寶貝去報到時，是不是也會一秒變成忍醬」。

貼文一出後，許多網友紛紛留言，表示「不會，學校是救星」、「很感人的畫面啊」、「來偷看老師漂不漂亮」、「好多偷窺狂」、「有像忍者」、「曾經，我也是其中一員」、「我是轉身離開的那位」、「這只有當父母的才懂」、「看到第一張照片，還以為開學第一天某學生被處罰，罰跪」。