與海最接近的國小 「鯨魚小學校」入圍ADA新銳建築獎

能想像一座小學不僅造型像鯨魚，還能讓孩子進入校園就像站上鯨魚的背部，可以望見廣闊的海與美麗的浪？第五屆ADA新銳建築獎昨於北師美術館舉行入圍作品展，入圍的八件作品中，有三件是國小建築—馬禮遜美國學校新北校區、鯨魚小學校與立仁國小，展現新銳建築師打造國小校園的創意與活力，也展示新校園運動的成果。

「我們希望打造一座像鯨魚的國小，讓孩子站在鯨魚的背上，看見家鄉中海與山的存在。」方尺建築師事務所建築師黃卓仁表示。屏東縣加祿國小枋山分校離海僅20公尺，卻因一道堤防的隔離，讓師生感受不到海的氣息與聲音。方尺接下改建案後，決定運用學校建築的折板與階梯、溜滑梯，創造新的高度與視野，讓孩子進入學校就可以望見山與海，而走廊牆壁上圓形鑿孔則是海洋氣泡的意象隱喻。

枋山分校的造型和意象就像一條純白的鯨魚，獲得「鯨魚小學校」的暱稱。建築師還將遊樂設施融入建築之中，讓孩子上學就像進入遊樂園；而屋頂不僅可以看海，還能成為海嘯發生時的避難平台。黃卓仁表示，每逢假日居民便會進入鯨魚小學校坐在階梯上，一起感受山與海的壯闊。

在少子化的時代，國小建築不能只為師生設計，還必須兼顧社區的需求。雲林立仁國小的活動中心原本坐落於校園邊緣、具封閉性。改造為體育休閒站之後，吳承軒等三位建築師透過結構的精準設計，將校內運動場與社區緊密連結，也讓體育休閒站成為國小和社區之間的連結。馬禮遜美國學校新北校區也有同樣的設計，建築師周榮敬透過局部移除基地的原始地形，一面連接校園與城市，一面透過半戶外空間和地景設施，連結學校與自然。