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與海最接近的國小 「鯨魚小學校」入圍ADA新銳建築獎

聯合報 / 記者陳宛茜/即時報導
位於屏東枋山的鯨魚小學校，希望讓孩子進入國小，就像站上鯨魚的背部，可以看見山與海。圖/丁尺建築師事務所提供
位於屏東枋山的鯨魚小學校，希望讓孩子進入國小，就像站上鯨魚的背部，可以看見山與海。圖/丁尺建築師事務所提供

能想像一座小學不僅造型像鯨魚，還能讓孩子進入校園就像站上鯨魚的背部，可以望見廣闊的海與美麗的浪？第五屆ADA新銳建築獎昨於北師美術館舉行入圍作品展，入圍的八件作品中，有三件是國小建築—馬禮遜美國學校新北校區、鯨魚小學校與立仁國小，展現新銳建築師打造國小校園的創意與活力，也展示新校園運動的成果。

「我們希望打造一座像鯨魚的國小，讓孩子站在鯨魚的背上，看見家鄉中海與山的存在。」方尺建築師事務所建築師黃卓仁表示。屏東縣加祿國小枋山分校離海僅20公尺，卻因一道堤防的隔離，讓師生感受不到海的氣息與聲音。方尺接下改建案後，決定運用學校建築的折板與階梯、溜滑梯，創造新的高度與視野，讓孩子進入學校就可以望見山與海，而走廊牆壁上圓形鑿孔則是海洋氣泡的意象隱喻。

枋山分校的造型和意象就像一條純白的鯨魚，獲得「鯨魚小學校」的暱稱。建築師還將遊樂設施融入建築之中，讓孩子上學就像進入遊樂園；而屋頂不僅可以看海，還能成為海嘯發生時的避難平台。黃卓仁表示，每逢假日居民便會進入鯨魚小學校坐在階梯上，一起感受山與海的壯闊。

在少子化的時代，國小建築不能只為師生設計，還必須兼顧社區的需求。雲林立仁國小的活動中心原本坐落於校園邊緣、具封閉性。改造為體育休閒站之後，吳承軒等三位建築師透過結構的精準設計，將校內運動場與社區緊密連結，也讓體育休閒站成為國小和社區之間的連結。馬禮遜美國學校新北校區也有同樣的設計，建築師周榮敬透過局部移除基地的原始地形，一面連接校園與城市，一面透過半戶外空間和地景設施，連結學校與自然。

ADA新銳建築獎限定45歲以下建築師參賽，是台灣唯一為新生代建築師打造舞台的建築獎。其他五名入圍作品包括：新竹市將軍村(曾泊銘)、XX(林佩蓉)、步美的家（劉承鑫)、生活X矛盾（許峻韶)、白屋與黑室(蘇弘)。入圍作品將於展覽期間透過台灣與日本決選評審團實地現勘與線上參與後，於9月13日公布首獎、特別獎與佳作獎。

位於屏東枋山的鯨魚小學校，希望讓孩子進入國小，就像站上鯨魚的背部，可以看見山與海。圖/丁尺建築師事務所提供
位於屏東枋山的鯨魚小學校，希望讓孩子進入國小，就像站上鯨魚的背部，可以看見山與海。圖/丁尺建築師事務所提供
位於屏東枋山的鯨魚小學校，離海僅20公尺，造型像一條白色鯨魚，因此獲得「鯨魚小學校」的暱稱。圖/丁尺建築師事務所提供
位於屏東枋山的鯨魚小學校，離海僅20公尺，造型像一條白色鯨魚，因此獲得「鯨魚小學校」的暱稱。圖/丁尺建築師事務所提供
位於屏東枋山的鯨魚小學校，離海僅20公尺，造型像一條白色鯨魚，因此獲得「鯨魚小學校」的暱稱。圖/丁尺建築師事務所提供
位於屏東枋山的鯨魚小學校，離海僅20公尺，造型像一條白色鯨魚，因此獲得「鯨魚小學校」的暱稱。圖/丁尺建築師事務所提供

建築 鯨魚

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