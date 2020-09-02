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乾華國小附幼新生數增 學生收心有一套
乾華國小附設幼兒園，開學總共有7位舊生與7位新生入園，學校應用園區內訓練兒童大小肌肉發展的攀爬玩具，搭配闖關三個門的設計，讓小朋友從平安門、聰明門一路過關到勤學門後得到校長給的貼紙獎勵，在滿滿的歡笑與祝福聲中開啟了新的學期。
乾華國小校長林麗娟說，石門區位處偏鄉，受到少子化影響，各國小學生人數越來越少，不過位在山林的乾華國小，今年新生報到共有12名，人數有所成長也讓校內教師們都相當振奮，此外還有今年開辦的乾華國小附設幼兒園，開學收心有一套，幼兒們開心上學絲毫都沒有不適應反應。
上年度學期的尾聲，新北市立石門幼兒園受到少子化影響宣布停辦，而草里分班則是改由乾華國小附設幼兒園重新開辦，總共有7位舊生與7位新生，人員配置則是有兩位草里分班接續留下的老師與一名新任教師，要以最小的改變，讓學童快速地適應新的教學環境。
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