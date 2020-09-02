單親錯了嗎？她控訴「兒子剛開學就被叫乞丐」 網氣炸開罵

因為單親、家境非闊綽，就要被同學罵「乞丐」嗎？一名單親媽媽委屈控訴，孩子開學剛分班，就被前座同學叫「乞丐」，雖然孩子尚未受到傷害，仍讓她十分擔心未來可能演變成結黨霸凌，不少網友看了也相當氣憤，認為對方的家庭教育有問題。

本周為學校開學周，學生陸續回到學校領課本、分班、認識新同學，一位媽媽發現兒子在聯絡簿上抱怨「因為家裡窮，所以在學校有人說我是乞丐，讓我很生氣！」，讓她既生氣又為兒子委屈。媽媽表示，雖然是單親家庭，她仍努力給孩子最好的生活，加上剛開學分班，兒子也不可能隨便跟新同學說家庭狀況，不知對方是哪來的認知，一轉頭看到她兒子就喊乞丐？

小朋友在聯絡簿上氣沖沖寫下被新同學叫「乞丐」的事情。 圖／翻攝自爆怨公社

文章發出後不少網友痛斥小朋友無故口出惡言，認為恐怕家庭教育出了問題，建議媽媽要趕快向老師反映，同時按讚留言為她加油鼓勵。該名媽媽事後也向兒子求證，是否曾向新同學提到家裡的境遇，兒子表示剛分班大家都不認識，所以完全沒有提，不過前座的同學只要一回頭就叫他乞丐，他雖然很生氣卻只是不理對方而已，理智不衝動的態度獲得網友們讚賞。

由於擔心未來小朋友各自成群結黨後，可能出現一堆人叫兒子乞丐，該名媽媽也立刻到學校了解狀況，並請老師居中協調，結果也因此知道罵人的小朋友也是單親家庭，平日由爺爺奶奶照顧，家長可能因工作忙碌較疏於關心。媽媽也在留言中澄清，其實她的經濟不算困難，只是為了不讓小孩認為想要什麼都能馬上買，有時會故意跟小孩說家裡沒錢，加上孩子看到她上班養家很辛苦，所以誤以為「家裡很窮」。