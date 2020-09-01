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南科實中校友余珍葒 今回母校辦當代金工藝術展

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南科實中校友余珍葒，今回母校辦「當代金工藝術展。記者周宗禎／攝影
南科實中校友余珍葒，今回母校辦「當代金工藝術展。記者周宗禎／攝影

南科學園區實驗中學校友余珍葒下午回母校開辦「當代金工藝術展」，她以巧思發想、巧手敲打創作各式金工藝術品，，歡迎各界參觀，也希望學弟妹能見識多元媒材藝術，激發創新靈感，展出半個月到15日。

這次展覽共展出余珍葒自創4件大型金屬工藝裝置藝術，及10餘件項鍊、耳環、手鐲等金屬小首飾，件件獨一無二，除造型特殊外，也讓人見識銅金屬無限延伸的可塑性，這對藝術創作者來說是很大的挑戰。

余珍葒今年剛自高雄大學畢業，為了這次展覽四月就著手作品構想設計，直到六月才開始動工，製作花費不少苦心，買材料都自己騎機車運送，鍛燒、焊接塑型都自己來，黃銅要做成薄片，更要高溫燒熔，無數次敲敲打打，其中的辛酸與汗水一般人難以體會。

余珍葒國小與國中都在南科實中就讀，後改讀新營高中、高雄大學工藝與創意設計學系，今年畢業，四年大學期間參與台灣工藝研究中心的創意設計人才培育計畫、專業木工技藝人才培育計畫，木工金屬工藝都很拿手。

余珍葒今年要前往澳洲留學，因肺炎疫情影響暫留台灣，利用空檔在南科實中圖書館舉辦「當代金工藝術展」，除了讓學弟妹見識到學姊大學學習成果外，也讓學弟妹感受到不一樣的藝術創作。

她說，不論是現代科技或者藝術創作，都需要巧思與巧手，更需要不斷充實創意，才能有所突破，也希望這些作品學弟妹有不一樣的看法，激發創意靈感。

南科實中校友余珍葒（左四），今回母校辦「當代金工藝術展。記者周宗禎／攝影
南科實中校友余珍葒（左四），今回母校辦「當代金工藝術展。記者周宗禎／攝影
南科實中校友余珍葒（左），今回母校辦「當代金工藝術展。記者周宗禎／攝影
南科實中校友余珍葒（左），今回母校辦「當代金工藝術展。記者周宗禎／攝影

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