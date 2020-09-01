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高齡社會照護人力短缺 照顧服務科學生畢業直接就業
台灣步入高齡化社會，衛福部調查，9成4的受訪者不知如何照顧生病的長輩，也有高達7成5上班族，為了照顧住院家人請假，國內照護市場需求大，也讓年輕學生選擇擔任照護服務員，不僅薪資高於大學畢業生，還能學習專業照護技巧，用於照顧家中長輩。
南投縣老年人口為全台第三高，隨著人口結構少子及高齡化，家庭成員照顧能力降低，李姓上班族說，母親是身心障礙者，平時都由兄弟輪流照顧，但自己也逐漸步入中高齡，照顧母親開始力不從心，且老人家容易感染，自己醫療和照護知識不足，擔心誤判延誤治療，壓力相當大，但長期請看護費用高，讓他左右為難。
南投醫院院長洪弘昌說，照服員是醫療照護團隊溝通橋梁，南投醫院聘僱在地年輕高學歷的照服員，平均年齡33.9歲，高中以上學歷占82.1%。目前有84名訓練合格照服員，採輪值3班的工作模式，工時8個小時確保照服員有足夠體力做好照護工作。
南投五育高中5年前開辦照顧服務科，招收42名學生，畢業生年輕又有足夠的照護技巧，讓各醫院搶著要人，還提供獎助學金和在職進修，薪資最低上看3萬2千元，比一般大學生起薪還高，吸引更多年輕學生投入長照。五育長照科今年40名畢業生也直接投入照服員，減輕醫療院所長照人力不足問題。
張姓照服員說，阿嬤從小照顧她，這幾年看到阿嬤因為慢性病臥病在床，因此她選擇就讀長照科系，現在不僅收入不錯，也能幫忙照顧阿嬤，她也進修大學相關科系，進一步提升專業照護技能。
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