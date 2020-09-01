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打造紫斑蝶的茶山休息站 國小辦種高士佛澤蘭活動

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣阿里山鄉茶山國小日前舉辦種植高士佛澤蘭活動，嘉縣教育處長陳添丁（後排右一）為2位一年級新生掛上紫斑蝶守護天使彩帶，後排左一為茶山國小校長鄭佩茜。圖／嘉義縣教育處提供
嘉義縣阿里山鄉茶山國小日前舉辦種植高士佛澤蘭活動，嘉縣教育處長陳添丁（後排右一）為2位一年級新生掛上紫斑蝶守護天使彩帶，後排左一為茶山國小校長鄭佩茜。圖／嘉義縣教育處提供

嘉義阿里山鄉茶山國小日前結合開學典禮，到當地知名的珈雅瑪瀑布區舉辦種植高士佛澤蘭活動，期望結合環境及親子教育議題，打造紫斑蝶的茶山休息站，帶動地方產業文化發展。

茶山國小校長鄭佩茜表示，為了讓紫斑蝶能停留阿里山鄉茶山部落，特別和茶山村長李立德、茶山村社區發展協會理事長方正華、茶山村休閒農業永續發展協會理事長許霹耀及家長會長李錦華一起策畫此次的活動，希望愛護環境及愛護家鄉的種子在孩子們的心中發芽。

嘉義縣教育處長陳添丁表示，台灣的「紫蝶幽谷」與美洲「帝王斑蝶谷」齊名，同屬世界級的自然資產，每年紫斑蝶會依固定路線離開越冬棲地，從高雄茂林開始，經過寶來、茶山、達娜伊谷、石桌、雲林林內鄉、彰化八卦山、台中大肚山、再到苗栗竹南海邊，一路往北銜接成一條蝴蝶的高速公路。

學生賴鵬安表示，這是他參加過最有趣的開學典禮，讓他了解原來高士佛澤蘭除了能吸引紫斑蝶，還有關懷的意思，希望種的澤蘭可以快快長大，學生安曾煜宸表示，經學校老師的介紹，才知道原來紫斑蝶會經過他居住的茶山部落，希望澤蘭長大後，能在珈雅瑪瀑布看見美麗的紫斑蝶。

嘉義縣議員武清山、阿里山鄉長杜力泉及陳添丁到場背起鄒族傳統背籃，分發高士佛澤蘭給現場的師生、家長和村民們，並陪同一起種下，陳添丁現場也為2位一年級新生配戴紫斑蝶守護天使彩帶，他說，期許明年再回到此地可見到蝴蝶翩翩飛舞。

嘉義縣阿里山鄉茶山國小日前舉辦種植高士佛澤蘭活動，望打造紫斑蝶的茶山休息站。圖／嘉義縣教育處提供
嘉義縣阿里山鄉茶山國小日前舉辦種植高士佛澤蘭活動，望打造紫斑蝶的茶山休息站。圖／嘉義縣教育處提供
嘉義縣阿里山鄉茶山國小日前舉辦種植高士佛澤蘭活動，望打造紫斑蝶的茶山休息站。圖／嘉義縣教育處提供
嘉義縣阿里山鄉茶山國小日前舉辦種植高士佛澤蘭活動，望打造紫斑蝶的茶山休息站。圖／嘉義縣教育處提供
嘉義縣阿里山鄉茶山國小日前舉辦種植高士佛澤蘭活動，望打造紫斑蝶的茶山休息站。圖／嘉義縣教育處提供
嘉義縣阿里山鄉茶山國小日前舉辦種植高士佛澤蘭活動，望打造紫斑蝶的茶山休息站。圖／嘉義縣教育處提供

紫斑蝶 阿里山 嘉義

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