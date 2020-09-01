高雄村落「第醫人」楊振杰醒來了 轉到普通病房

考上長庚大學中醫系的台南一中應屆畢業生楊振杰，是所住村落第1個考上醫科的孩子，上月間卻因車禍顱內出血而昏迷，日前已清醒，並已轉到普通病房。南一中校友、師生都歡喜不已，並持續集氣，祝他早日出院。

楊振杰家住高雄偏鄉，成績優異，原可保送高雄中學，但他考慮到家離南一中較近，為了替爸媽省錢，把機會讓給其他同學，申請台南一中就讀。他每天搭火車上學，因小時候就看到醫師到偏鄉服務，很受感動，發願要當醫師，未來也要到偏鄉行醫。今年學測成績未盡理想，無法申請醫學系，他努力拚指考，如願錄取長庚中醫系，並規畫副修醫學系。

上月15日他與同學出遊，但發生車禍，頭部受創，因顱內出血而昏迷，經轉送成大醫院急救，18日晚一度短暫清醒，但又昏迷。校友、師生除集氣為他加油，老師、同學也以錄音方式一起鼓勵振杰。校方表示，振杰雖昏迷，但父母探視時，要振杰以動手指來回應，振杰都會動手指，也感受到情況漸好，會醒過來。

校長廖財固今天表示，楊振杰已在上周間醒過來，目前已轉到普通病房，是否能盡快痊癒，趕上開學，有待醫師評估。