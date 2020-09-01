全國科展奪冠有原因 國中生抽蠶絲編蜘蛛網做撞擊實驗

基隆市武崙國中雙胞胎姊妹謝允晨、謝允馨和男同學林均融搭檔，由老師指導參加今年全國科展，拿下生物組全國第1名。3人研究過程中得到野外調查蜘蛛分布，課餘還得不斷實驗、討論，辛苦一年多的研究成果受肯定，雙胞胎忍不住流下歡喜的淚水。

謝允晨、謝允馨和林均融都有參加科展經驗，3人不同班，今年安排同組，由老師葉玉君、曾義原指導。主題「『隱』人入勝——探討中型金蛛與長圓金蛛之隱帶生態功能」，緣自打掃時發現窗戶有「X」狀白色帶狀物，查詢得知是金蛛的隱帶，作用是反射紫外線光吸引昆蟲，並防止自身遭天敵捕食，及減少蛛網遭撞擊時振動的幅度。

蜘蛛不算是討人喜歡的昆蟲，甚至可以說惹人討厭。3人中以林均融對蜘蛛「反應」最強烈，但經過長期觀察研究，加上為了科展成績，林均融慢慢克服內心恐懼，3人一起觀察記錄中型金蛛、長圓金蛛生態，完成研究。

3人查閱文獻並沒有找到隱帶能減少振動幅度的實驗結果，關於隱帶反射光譜實驗也不多。為了解隱帶與白光反射光譜波形的差異，他們自製光譜裝置，比較不同隱帶反射光譜的差異。

為了研究隱帶與振幅關連性，他們到野外觀察記錄蜘蛛隱帶疏密和結構，並用釣魚線、蠶絲製成不同結構的隱帶，還有不具隱帶的仿生金蜘蛛網，各自實驗記錄受風力振動情形，以及獵物撞擊蜘蛛網不同位置的振幅。