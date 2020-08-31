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開學首日學生趕上學 新北波麗士站崗護童
新學期到來，新北市樹林、三峽分局為保護學童上學安全，即日起執行「國民小學上、放學安全維護工作」勤務，每日上、放學時段，由警方結合導護老師及學校志工在轄區國小校門口守望，執行交通疏導。
樹林警分局指出，除平時與轄內學校建立良好通報管道外，也於上、下學時間編排警力，協助行人交通安全的「護童專案」，藉由警力嚇阻犯罪發生，平時也會運用籃球營、校慶、會考試場等時機進行預防犯罪宣導。
今上學時間還沒到，三峽警分局長李建廣及副分局長黃家瑋也帶同分局幹部及各派出所長前往轄內23所國小坐鎮，並對載送學童的家長進行宣導，請求配合導護媽媽及員警指揮，勿違規停車，維護交通秩序及上學安全。
李建廣表示，保護學童安全警察責無旁貸，開學後的每日上學期間，分局將派員執行護童勤務，並請各派出所全天候加強校園週邊安全維護及巡邏，盤查可疑人事物。
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