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疫情影響不能出國 明道中學國際志工改走入偏鄉

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
明道中學「漫星灑人間」暑假偏鄉教育營隊，前往烏日喀哩小學進行5天營隊服務。圖／明道中學提供
明道中學「漫星灑人間」暑假偏鄉教育營隊，前往烏日喀哩小學進行5天營隊服務。圖／明道中學提供

受全球疫情影響，明道中學今年所有海外志工服務營隊都無法成行，但200位志工改為走入台灣各地偏鄉，啟動新型態的服務學習計畫，並趁著今天開學日分享彼此的成果，為同學們帶來學習能量。

校方說，志工們把服務的方向轉向苗栗、雲林、蘭嶼、南投等各地偏鄉社區或小學，例如由明道文教基金會辦理的「蘭嶼海蛇保育計畫」及「能高賽德克移地探索學習」就有20多位學生利用5天時間，進行原住民文化認識及自然環境保育等服務學習。「扶少團雲林偏鄉小學英語科學營」，也有明道中學約50位志工和家長一起合作到雲林北港好收國小服務，協助小朋友們克服對英語的恐懼，以及學習科學。

國際部學生發起的「英語夏令營」活動，從教案設計、學校接洽到活動執行，都由志工同學們一手包辦，今年選在苗栗華興國小及烏日九德國小，出動40多位志工，以迪士尼主題活動活潑帶動，引發孩子們對英語的興趣。

同樣也是由學生主動發起的「漫星灑人間」暑假偏鄉教育營隊，前往烏日喀哩小學進行5天營隊；活動亦結合聯合國永續發展目標，從科普新知及人文社會領域設計符合小學生的課程，大手牽小手共同成長。

高職部的沃土計劃邁入第9年，學生們利用暑假進行淨灘、募發票、義賣或彩繪社區等服務學習活動。其中，高職廣告科同學，以從小受薰陶的讀經活動為出發，與純陽慈善基金會合作，邀請班上30多位同學利用暑假期間擔任讀經營隊輔導員工作。

校長汪大久勉勵學生們，學校的新學期防疫新生活就是「學習活動不中斷」，也就是希望繼續把學習能力帶入生活。期待每位用心付出的同學們，能把暑假期間所儲備的能量，持續分享，創造更多的正能量。

由明道文教基金會辦理的「能高賽德克移地探索學習」有20多位學生利用5天時間，進行原住民文化認識及自然環境保育等服務學習。圖／明道中學提供
由明道文教基金會辦理的「能高賽德克移地探索學習」有20多位學生利用5天時間，進行原住民文化認識及自然環境保育等服務學習。圖／明道中學提供

偏鄉教育 蘭嶼

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