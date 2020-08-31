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竹市府贈繪本 邀網紅「昆蟲擾西」伴小一新生公園上課

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹市長林智堅化身「小智老師」陪伴小小新生走進新竹公園，展開他們上小學的第一堂自然課。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅化身「小智老師」陪伴小小新生走進新竹公園，展開他們上小學的第一堂自然課。圖／新竹市政府提供

今天是中小學新生開學日，新竹市政府特別準備《找到了嗎？新竹公園的大樹》精裝兒童繪本，作為5768名小一新鮮人的禮物，市長林智堅也化身「小智老師」，邀請小朋友界的網紅「昆蟲擾西」吳沁婕及樹藝師林芳聿，陪伴小小新生走進新竹公園，聞茄苳樹葉、觀察昆蟲標本，展開他們上小學的第一堂自然課。

林智堅說，這次的兒童繪本以「新竹公園」為發想，描繪在地特色、百年建築及珍貴老樹，述說新竹公園這座生態教室的豐富故事，希望透過繪本，邀請學校老師、爸媽跟小朋友一起走進新竹公園的自然教室，找到書裡的大樹、講故事給孩子聽，啟發他們未來探索生活的興趣。

教育處表示，從幼兒園升上小一，是孩子由幼兒蛻變成兒童的一大轉捩點，需要家長的耐心陪伴，孩子才能調適好心態，快樂學習、健康成長，市府也透過創意的迎新活動，讓孩子感受到溫馨快樂的氣氛，進而希望孩子對上學充滿興趣與期待。

以昆蟲老師為諧音取名臉書名稱的「昆蟲擾西」吳沁婕，除了是台大昆蟲系畢業的高材生，更是曾獲金鐘獎的《台灣特有種》節目主持人，可說是小朋友界的網紅，她與樹藝師林芳聿、陳鴻楷，一起和林智堅陪伴小一新鮮人展開戶外植物課，孩子們看到昆蟲專家分享樹上的鳥巢、皇蛾標本及皇蛾幼蟲、獨角仙，更是驚喜的抬頭四處張望尋找著來自大樹上的小驚喜。

教育處說，此次致贈的兒童繪本，結合108課綱素養導向教育，及新竹文化城的特色，引導學生在面對真實情境能夠活用知識，讓生態美感教育向下扎根，啟發兒童學習的無限可能。

新竹市政府邀請小朋友界的網紅「昆蟲擾西」吳沁婕（左二）及樹藝師林芳聿（右三），一起和市長林智堅（左三）陪伴小一新鮮人展開戶外植物課。圖／新竹市政府提供
新竹市政府邀請小朋友界的網紅「昆蟲擾西」吳沁婕（左二）及樹藝師林芳聿（右三），一起和市長林智堅（左三）陪伴小一新鮮人展開戶外植物課。圖／新竹市政府提供

新竹 林智堅 新鮮人

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