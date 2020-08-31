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開學日類出國！校長主任扮機長空姐 帶領新生夢想起飛

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市小港區桂林國小舉辦「夢想起飛」迎新派對，由校長化身機師、主任變身空姐，在學校玄關以回收紙箱做成的3米長紙飛機，營造成機場的場景，讓孩子在開學日快樂「類出國」。圖／桂林國小提供
高雄市小港區桂林國小舉辦「夢想起飛」迎新派對，由校長化身機師、主任變身空姐，在學校玄關以回收紙箱做成的3米長紙飛機，營造成機場的場景，讓孩子在開學日快樂「類出國」。圖／桂林國小提供

高雄市小港區桂林國小就位在高雄機場旁，學校行政團隊創意發想，今天為小一新鮮人舉辦一場「夢想起飛」迎新派對，由校長化身機師、主任變身空姐，在學校玄關以回收紙箱做成的3米長紙飛機，營造成機場的場景，讓孩子在開學日快樂「類出國」。

桂林國小校長杜昌霖表示，雖然目前少子化，但桂林國小學生人數逆勢成長，今年小一新生人數達到222人，是近5、6年來的新高。為了讓小一新鮮人在開學第一天就愛上學校，所以設計了一場「夢想起飛」迎新派對，將玄關改造成機場的意象，校長主任變身機組人員，和學生與家長一起拍照打卡，留下入學第一天的珍貴畫面。

輔導主任方朱衣絹說，今年迎新活動設計了10個闖關活動，例如身體界線我保護、防疫點點舞、廁所擲準我最行、環保小尖兵等，讓學生在最短的時間裡，能建立與熟悉學校的一些規定。雖然設計闖關關卡和準備道具很辛苦，但是看到小朋友滿臉的笑容，再辛苦都值得。

小一學童邱子瑀說，早上跟著媽來學校，走到玄關就看到一架飛機，好特別，好想坐上去喔！趙品絜小朋友說，志工媽媽帶大家闖關，她最喜歡小小音樂家這關，因為認識了小提琴，回家想請爸爸幫忙報名課後社團來學小提琴。

學童黃茂祥印象最深的關卡是「廁所擲準我最行」，廁所前有一顆像足球的洗手台，水從足球裡流出來，感覺好好玩，而且廁所比幼兒園的還漂亮，都不會臭。楊景丞說，志工媽媽教大家跳防疫點點舞，希望不要有人再生病，就可以不用每天量體溫。

桂林國小家長會長吳景霖表示，感謝學校的用心，行政同仁與老師都非常認真盡責，提供最好的學習環境與多元課程給孩子學習，今天藉由迎新活動，讓小朋友喜歡學校，並透過校務座談與班親會，讓家長了解學校辦學方向與老師的教育理念，親師生一起努力。

高雄市小港區桂林國小舉辦「夢想起飛」迎新派對，由校長化身機師、主任變身空姐，在學校玄關以回收紙箱做成的3米長紙飛機，營造成機場的場景，讓孩子在開學日快樂「類出國」。圖／桂林國小提供
高雄市小港區桂林國小舉辦「夢想起飛」迎新派對，由校長化身機師、主任變身空姐，在學校玄關以回收紙箱做成的3米長紙飛機，營造成機場的場景，讓孩子在開學日快樂「類出國」。圖／桂林國小提供

開學日 高雄市

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