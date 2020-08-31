新生開學各校卯勁迎新 送校服、玩小哈雷、手作餅乾

今天開學日，各個學校無不使盡全力，舉辦活動迎接小一新生，也為其他年級學生收心，彰化大榮國小今天讓小一生體驗騎乘「小哈雷」，文德國小利用在地鳳梨、荔枝等水果教學生手作餅乾，同安國小則送給每名新生校服與文具作為見面禮。

彰化縣芬園鄉同安國小是迷你小學，近年推動特色教育有成，今年有9名小一新生，除了學區內的學生，也吸引外學區的孩子，校方今天安排新生體驗六藝(禮、樂、射、御、書、數)闖關，今年受到新冠肺炎疫情影響，還有2名原本在美國加州念書的小兄妹轉到同安就讀。

校長施皇羽說，2名轉學生受疫情影響回不了美國，家長認同學校多元學習的理念，最後選擇在同安學習，小兄妹英文能力好，校方將加強他們在中文讀寫的能力。

芬園鄉文德國小立足在卦山之巔，是彰化的最高學府，今天結合食農教育、感恩教育開學迎新，學生DIY手作餅乾穩定心境，兼顧趣味又能收心，學校也與彰化縣各級學校家長會聯合會辦理幫長輩穿襪子活動，透過孩子為家長穿襪子的過程，表達對長輩感恩的心。

校長李政穎表示，學校希望教導孩子尊重、關懷等人文素養，除了課業外，還能夠培養待人處事的基本態度，也透過食農教育，讓孩子認識在地產業，建立對家鄉的認同。

和美鎮大榮國小今天也很熱鬧，32名新生第一天到校，許多家長請假陪伴，不少小一生黏在家長身邊，有些怕生，校方安排六年級學生一對一照顧，幫他們掛上花圈歡迎他們入學，也規劃超夯的哈雷電動小警車體驗，一一為他們拍照，留下學生邁入新階段的紀錄。