王爺也斜槓！雲林「尋車王爺」開學日為小學新生開智

今天是全國開學日，雲林縣口湖鄉下崙福安宮丁府八千歲是國內知名的「尋車王爺」，其實八千歲還有另一鮮為人知的稱號「開智王爺」，今天廟方為當地下崙國小舉辦一場別開生面的開學典禮｢新生開筆禮｣，雲林縣長張麗善親赴為孩子「點智開筆」，祝福小朋友學業精進

許多人不知道以尋找失車聞名的下崙八千歲還有另一個稱號！福安宮主委王榮裕說，八千歲為明末官員，一生手不離卷，飽讀詩書為朝廷建立不少典章制度修，所以神尊造型，右手執筆、左手握書，因此八千歲也有「讀書王爺」尊稱。

斜槓人生正夯！八千歲除了經常幫信眾尋找失物、失車，也常有信眾來求金榜題名，今天下崙這場新生開筆禮，讓許多人明白王爺也斜槓，除了尋車還能開智！

縣議員蔡孟真說，福安宮這場別開生面的｢新生開筆禮｣開學儀式，主要是為深化下崙文化，透過開筆禮為小一新生啟開智慧之門，讓小朋友品學兼優、德才兼備。

廟方今天邀請縣長張麗善，為小一新生進行｢硃砂開智｣儀式，以硃砂筆象徵性在小朋友額頭「點智」，張麗善說，古時學童入學要行「開筆禮」，也是人生四大禮之一，透過｢硃砂開智｣象徵為孩子開啟智慧，祈許孩子目明心亮，喜愛讀書，長大懂得孝親尊師道理，是很好的品德教育。

下崙國小校長黃淑玲代表感謝福安宮的用心，藉此儀式讓孩子了解家鄉文化並懂得求學做人的道理，別具意義。

廟方特地為新生準備漢服，讓穿上古服的孩子接受開筆禮，體驗莊嚴的古禮，在鍾鼓聲中，學生正衣冠、淨手淨心，接著走過「芹蔥門」及｢蘋果門｣象徵勤勞、聰明與平安。