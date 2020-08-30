澎湖學子開學賀禮 故宮數位微型移師離島8月31日開展

故宮博物院「故宮藝起玩」數位微型特展，明天將移師澎湖中興國小展出，成為新學期開學的賀禮，離島小朋友不用至故宮，即可透過新科技數位認識故宮院藏的國寶。

澎湖縣教育處表示，「故宮藝起玩」數位微型特展從31日起至9月8日止，在中興國小展出讓學生透過不同的學習角度，每天上午9時至下午4時，澎湖縣內各幼兒園與中小學可在展期安排前往體驗。

「故宮藝起玩」數位微型特展，包含VR體驗區、複製器物、雲端學習區、坤輿全圖AR及創課遊戲式教案展示區，除文史知識外，更能從中學習到與現代程式設計、構造、工藝等相關技能，充分展現最新科技發展藝術類學習成果。

中興國小校長陳智賢表示，「故宮藝起玩」數位微型院外巡展，小朋友們不用前往故宮，在澎湖就可看到，非常方便，恰巧明天是學校開學日，學生可利用時間前往體驗，透過新科技數位認識故宮院藏的國寶。