探索職涯啟發 竹市勞工子女暑假成長營結訓成果發表

每年暑期都大獲勞工家長好評的「新竹市勞工子女暑假教育成長營」，結束為期七周的課程後，今天在竹光國民運動中心多功能綜合球場舉辦結業式暨成果分享，共有407名孩童結訓，有人因興趣選擇喜愛的課程，進而體會父母持家的辛勞，也有人生性害羞，藉由參加營隊克服內心恐懼，收穫滿滿。

勞工處長黃錦源指出，今年勞工子女暑假教育營隊的課程多元，從科技系列的Dash機器人、Scratch程式設計入門班；音樂素養的烏克麗麗彈唱與卡巴林拇指琴課程，到綜合料理與童軍體驗教育的人際關係與團隊合作素養培養，兼顧職能啟發與育樂，讓學生能在安全環境下盡情學習，探索未來職業性向，提升未來競爭力。

實驗國中升二年級的邱宥涵與弟弟邱品駿今年是首次參加成長營，邱宥涵從小就受身為家庭主婦的母親影響，對於美食及烹飪都很感興趣，今年選擇參加「綜合料理我最行」課程，也期待能分擔母親在家務上的辛勞。

實驗國小升四年級的弟弟邱品駿本身個性較為內向害羞，從未獨自參加過營隊，但卻因為喜愛跆拳道，自告奮勇報名課程，令母親十分意外，這次更克服內心恐懼在結業式中一展學習成果，讓母親感受到明顯的成長。

另外，舊社國小升五年級的陳明恩則對Scratch程式相當有興趣，他在本次課程中學會如何控制角色、靈活運用運算積木等，學習到多種程式語言。也讓人看見小小程式設計師的萌芽。

副市長沈慧虹今勉勵勞工子女們持續學習，從小培養創新實踐能力，成為長大後創新就業的基礎。她說，竹市在市長林智堅的帶領下積極投入「新校園運動」，為全市學生打造安心又貼心的校園建築，讓孩子能在安全的環境下成長。讓民眾覺得有認同感、光榮感及幸福感，讓大家覺得在這裡生活真的好幸福。