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給孩子看的歌仔戲 「 風神寶寶之火焰山」華江國小登場

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
《風神寶寶之火燄山》由歌仔戲新生代小生吳米娜飾演風神寶寶。圖／風神寶寶兒童劇團提供
《風神寶寶之火燄山》由歌仔戲新生代小生吳米娜飾演風神寶寶。圖／風神寶寶兒童劇團提供

開學前，帶孩子看場歌仔戲兒童劇！風神寶寶兒童劇團創團作「風神寶寶之火焰山」，今晚7時在台北市華江國小登場，這也是「文化就在巷子裡」社區藝術巡禮活動第19場，觀眾免費入場。

「風神寶寶之火燄山」將「西遊記」的故事全新改編，牛魔王怕老婆、鐵扇公主發福了、唐三藏愛說教？而天不怕地不怕的紅孩兒，最怕的是竟然是「成績單」？融入現實世界的情節，讓整齣戲在傳統的架構中與現代生活相互連結。

結合歌仔戲藝術和現代舞台劇的奇幻魅力，風神寶寶兒童劇的演出以國語、台語、交錯並加入英語、客語的方式演出，在動聽的音樂旋律中，融合著歌仔戲的鑼鼓和傳統曲牌，透過肢體與舞台視覺效果，打破語言的隔閡，讓不懂台語的小朋友也能欣賞演出、認識台灣歌仔戲。

即將當媽媽的風神寶寶團長陳昭賢表示，「風神寶寶之火燄山」是風神寶寶創團的第一個作品。身為明華園藝術家族第三代成員，她創立全台第一個用傳統戲劇為孩子們說故事的兒童劇團，用最親切的歌仔戲接近小朋友。

她指出，家長們不需要擔心孩子們看不懂，風神寶寶兒童劇除了歌仔戲元素，還融合現代舞台劇表演方式，更為了和小朋友拉近距離，特別設計了互動遊戲，孩子們在不知不覺中走進傳統戲劇的世界。

「風神寶寶之火燄山」由歌仔戲新生代小生吳米娜飾演風神寶寶、王婕菱飾演牛魔王、李郁真飾演火麒麟，特邀現代劇知名演員蘇達飾演鐵扇公主、周岱陽飾演豬八戒，歡迎大小朋友一起欣賞。

歌仔戲 現代舞 台語 西遊記 明華園

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