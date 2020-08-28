國中生暑假深入社區伴長輩 用動畫紀錄生命故事

台灣科技大學表示，校內學生團隊舉辦多媒體動畫營，帶領桃園市龍興國中、台北市景興國中學生，和社區長輩互動共學，將長輩分享的生命故事製成短篇動畫作品，傳承世代經驗，透過動畫鼓勵更多年輕學子，落實世代的交流與共融。

台科大數位所教授高宜敏參與台科大社會實踐「i設計 愛學習」計畫，舉辦老少共學多媒體動畫營，由台科大師資培育中心甄選並培訓台科大學生擔任隊輔與小老師，帶領國中學生與社區長者進行交流，透過營造老少共學的多媒體互動智慧生活環境，提供青少年與銀髮族不一樣的學習體驗。

高宜敏表示，面對高齡化的社會與銀髮族照護議題，提倡讓長者和青少年互動是一新趨勢。跨世代的交流過程中，除了能夠促進長者的心智活動，台科大團隊也特別導入多媒體動畫的素材，由長者和青少年共同參與動畫製作，透過數位學習保持年輕的心。

多媒體動畫營是由台科大學生引導桃園市立龍興國中、台北立市景興國中學生，實際採訪在地社區長輩，了解長輩的生命經驗故事，並且共同創作圖文分鏡腳本。他們在老少共學的過程中，習得口頭訪問與溝通技巧，並將採集資料進一步透過不同的敘事手法與角度呈現，學習如何講述一個引人入勝的故事。

參與營隊的台科大應用外語系學生溫可姍表示，聽到長者分享很多過去人們的生活經驗，像是小時候沒有鞋子穿，即使腳可能會受傷也依然必須下田工作，這樣堅毅的精神還有努力付出才有收穫的態度，很值得自己以及小朋友學習，這也是她未來從事教育工作會想傳承下去的精神。

台科大企管系學生鄭琳蓉說，過去沒有製作動畫的經驗，更沒有採訪經驗，為了帶營隊教小朋友，自己也勤奮學習，訓練採訪所需的隨機應變能力，也研究許多採訪的技巧，如何讓問題起承轉合、談吐更有自信。

她也說，在和長者互動中，他們看見長輩們即使步入高齡，依然用心經營自己的人生，不論是旅遊還是投入公益活動，總是不畏懼嘗試新事物，這樣的精神和生活態度值得學習。