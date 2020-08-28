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全國海洋教育台南蟬聯特優 黃偉哲：建立海洋首都
全國海洋教育推動成果評選出爐，台南市再蟬聯特優縣市。教育局長鄭新輝表示，目前除已研發出18套海洋教育教材與繪本、建置數位學習平台，喜樹、鯤鯓國小也成為全國海洋教育創新課程與教學研發基地，培養學生海洋素養。
市長黃偉哲表示，台南市呼應行政院長蘇貞昌的「向海致敬」政策，確保海洋永續發展，目前透過整體政策的規畫，結合養殖漁業、漁村文化、社區創生與學校教育，將台南發展為永續生態，產業繁榮的海洋首都。
鄭新輝指出，台南市致力海洋教育的推動，結合海洋教育議題輔導小組、海洋教育資源中心，進行課程教材研發、教師專業成長以及活動推廣；目前已研發出18套海洋教育教材及繪本，喜樹及鯤鯓國小更成為全國17個「海洋教育創新課程與教學研發基地」之一。另海洋教育資源中心則建置「台南濱海智慧王」數位學習平台，以濱海鳥類、魚類、植物設計480題的題庫，讓學生樂學。
台南市立國中小學已全面實施海洋教育，濱海學校更發展獨特的校本課程。其中光復實小曾為海洋教育遊學中心，以紅樹林、海鹽、獨木舟等課程進行校際交流，是市內第一所以海洋生態為主軸的實驗小學。光榮國小與小琉球白沙國小進行海洋教育校本課程交流，辦理淨灘、潮間帶觀察、浮潛、獨木舟挑戰、海龜故事繪本等活動，將海洋文化深植學子心中。西門實小為因應未來氣候變遷的逐海而居環境議題，透過PBL專題導向及STEAM跨領域學習模式，設計出智慧浮島策略，創造與水共生共榮的解決策略，為未來的漂浮城市提供無限的可能想像。
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