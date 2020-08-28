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影／歌劇院曲牆變畫布 「光之曲目」穿梭海洋與叢林
台中國家歌劇院獨特的曲牆，又變成畫布！歌劇院每年都推「耶誕曲牆光影秀」成為熱門的打卡景點，今年暑假進一步將挑高近19米的曲牆打造成「光之曲幕 T.A.P. Project」，藝術總監邱瑗表示，「光之曲幕 T.A.P. Project」與光影視覺藝術家，曲就是曲牆、幕就是天幕，未來扣合歌劇院系列節目的主軸來策展，也會依節慶時令給大家驚喜。
「光之曲幕 T.A.P. Project」的命名即是：T是科技、劇場、台中；A是藝術、建築、觀眾；P是投影、演出、玩興結合，藉由新裝置的12台不同規格投影機，期待讓歌劇院這個非典型的劇場空間有更多的創意與想像。
歌劇院2樓前廳是全歌劇院最大的洞穴，擁有非常高的屋頂，這白色的曲牆擁有無限想像空間，是最適合投影的位置。參觀的人可以自由穿梭，尋找自己想看的位置。因應曲牆的挑戰，台灣松下（Panasonic）進行多次整體布局設計與評估，精密計算每一面曲牆弧度，縝密調整投影設備位置與投射影像。
「光之曲幕 T.A.P. Project」推出的第一檔以〈自然之美〉主題打頭陣，8月26日起把歌劇院1樓大廳、2樓大劇院前廳將幻化為海洋與叢林世界；周二至周日開館時間，2F大劇院前廳每到整點、半點將化為蓊鬱參天的森林，野生動物穿梭其中，提供身歷其境的奇幻感受；1F大廳曲牆在夜間將變身為大型水族箱，看海洋裡不同魚類從腳邊倏忽游過。
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