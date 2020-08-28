小學平板上課成績差？分心是大敵

新冠肺炎疫情帶動數位教學發展，教育部力拚中小學生每三人就有一台平板，不過教育部最近統計顯示，小學三年級學生使用科技工具的時間愈長，國語、數學成績反而更差，主因是分心滑臉書等與課程無關的網站。但若第一線教師善用科技，給予學生個別且及時的學習回饋，並協助擬定自主學習目標，學習成效不減反增。

教育部資訊及科技教育司司長郭伯臣指出，教育部整合我國八縣市學力調查結果，發現小學三年級使用科技工具時間長度，和國語、數學成績呈負相關。不過，第一線教師若善用數位學習平台給予每名學生學習回饋，只要訊息給的及時、回饋內容合適，都有助提升學習成效。

郭伯臣說，另外一項科技的好處是幫助學生自主學習，建議教師善用平台，讓學生知道自己在學什麼，從中設定學習目標和策略，並有效評估學習成效，調整目標，有助提升學習成效。

郭伯臣表示，教育部為此推動「國中小科技輔助自主學習推動計畫」，約三百所學校獲補助，每校一到兩班學生人人有平板。獲補助學校的教師要參加六小時培訓，了解數位學習資源、數位平台應用等。

為避免使用科技帶來的不專心，研究數位學習的交通大學教育研究所副教授吳俊育還發現一種做法，當學生在數位學習過程中維持「手寫」筆記習慣，能夠避免數位工具導致的分心，學習成效比不動筆者高出四成。