桃園135所國小遊樂場不合格 教育局：3年全數改善

桃園市議會今天進行教育局和體育局工作報告，市議員陳雅倫點出，截至今年7月底，市內194所公私立國小遊戲場的遊具卻只有59校合格，備查率不到3成；對此教育局回應，衛生福利部為提升校園遊樂器材安全規格，曾修正規範限期3年須全數改善。

陳雅倫表示，教育局在107年至109年間，對全市194所公私立國小遊戲場進行安全檢驗，但合格校僅59校、備查率30.41%，她質疑教育局輔導成效不佳，要求市府應全面補助學校進行遊戲器材設備及鋪面材料的修繕更新，務必在112年完成，另希望將安檢對象擴大至桃園各幼兒園及國中。

教育局長林明裕解釋，目前各校備查率低是因為衛福部於106年修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，全面提升校園遊樂器材安全規格，過去校園遊具中底下可用沙子減緩衝擊，但調整規範後，加入了地墊材質、坡度、起跳距離等細節。

林明裕指出，衛福部也知道各校要汰換、適應新標準需要一段時間，因此將112年1月24日訂為備查截止期限，要求各校在期限前完成遊具安全檢測，教育局近年來也陸續編列經費全力輔導。