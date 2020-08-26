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風城盃電子競技大賽 新竹37隊中小學生上場競技

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
「2020風城盃電子競技大賽」在明新科大舉辦，由明新大一新生陳玉謙（左）、啟英高中高三的邱軍勇（右）擔任賽事播報與講評。圖／名新科大提供
「2020風城盃電子競技大賽」在明新科大舉辦，由明新大一新生陳玉謙（左）、啟英高中高三的邱軍勇（右）擔任賽事播報與講評。圖／名新科大提供

電競產業夯，今天在明新科技大學舉辦的「2020風城盃電子競技大賽」，邀請新竹縣市的中小學生參加，比照正式比賽規模，同步進行直播、講評播報，競賽項目包括極速領域、絕地求生Mobile兩項時下最夯的遊戲，吸引37隊中小學生進行切磋。

明新科大校長劉國偉表示，電競產業是近年來成長速度最快的產業之一，去年新成立多媒體與遊戲發展系，把電競產業人才培育與職涯發展列為重要方向，並爭取經費與企業贊助在校內建置模擬專業賽場概念的「遊戲競技傳播教室(類產業電競賽場)」，舉辦賽事也讓更多電競愛好者能有競技、切磋及交流的機會。

新竹市補教協會理事長連文宏說，數位與網路科技快速發展，參與電競的人口數越來越多，除了遊戲競技，電競傳播科技也需要大量人才投入，協會未來也將與多遊系持續合作，舉辦其他活動或培訓課程，進一步強化雙方交流，為產業人才扎根。

今天賽事直播由明新科大大一新生陳玉謙、啟英高中高三的邱軍勇擔任賽事播報與講評，他們表示，要一邊觀看比賽、一邊對話、還要看導播同學指示，也體驗到賽事直播同時一心多用並不容易，相當珍惜這次磨練的機會。

明新科大多遊系系主任曾俊霖指出，多遊系主要在培養電競產業上的傳播科技人才，如活動主持人、導播、燈光師、音效師、OB手、主播、賽評、攝影師等。此次利用系上的場地舉辦風城盃電子競技大賽，從賽事與場地規劃、直播器材準備，到實際進行直播、賽評都是學生們一手包辦，提供他們學習電競產業實務執行的機會。

此賽事由明新科大多媒體與遊戲發展系、徐薇英文、新竹市補教協會、新竹縣補教協會共同舉辦，並獲得華碩ROG校園電競聯盟、NOVA、新竹振道等知名企業共同贊助。

明新科大校內電競館舉辦「2020風城盃電子競技大賽」，競賽項目包括極速領域、絕地求生Mobile兩項時下最夯的遊戲，吸引37隊中小學生報名參加。圖／名新科大提供
明新科大校內電競館舉辦「2020風城盃電子競技大賽」，競賽項目包括極速領域、絕地求生Mobile兩項時下最夯的遊戲，吸引37隊中小學生報名參加。圖／名新科大提供

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