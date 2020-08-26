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竹市「閱讀好點子」9月開跑 幼兒辦借閱證可領禮袋

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市「閱讀好點子」多元閱讀推廣活動將於9月開跑，0至5歲設籍竹市的孩童辦理借閱證可免費領取閱讀禮袋，市府今舉辦記者會。圖／新竹市政府提供
新竹市「閱讀好點子」多元閱讀推廣活動將於9月開跑，0至5歲設籍竹市的孩童辦理借閱證可免費領取閱讀禮袋，市府今舉辦記者會。圖／新竹市政府提供

新竹市「閱讀好點子」多元閱讀推廣活動將於9月開跑，今年以「嬰幼兒親子」、「兒童、青少年」、「樂齡閱讀」、「社會人士」、「本土語言推廣」5大系列為主題，將舉辦超過155場次講座及活動，為推廣親子閱讀，0至5歲設籍竹市的孩童辦理借閱證可免費領取閱讀禮袋，內有父母手冊及兒童繪本。

竹市現有6座公共圖書館，「新竹縣市一證通」啟用後，民眾可持借閱證、身分證、健保卡等證件，至新竹縣市各公共圖書館臨櫃開啟借閱功能，或自行登入公共圖書館自動化系統個人書房啟用，共享新竹縣市總計近150萬冊館藏資源，並於新竹縣市公共圖書館任一館皆可通還，為大新竹共好展開全新的篇章。

文化局指出，「閱讀好點子」活動不僅以「閱讀禮袋」鼓勵親子共讀，還有5大系列主題，讓民眾以多元方式閱讀，例如讀「讀萬卷書，行萬里路」的走讀旅行；還有邀請巫婆劇團表演繪本，讓故事活起來；嬰幼兒親子共讀講座，活動皆免費，名額有限。

文化局表示，延續往年，今年0至5歲設籍竹市的孩童，家長可持戶口名簿至竹市公共圖書館任一分館，辦理借閱證並免費領取閱讀禮袋1份。今年禮袋設有可調整的背帶、禮袋也更厚不易變形，並附贈父母手冊及兒童適齡繪本1本。

市府今舉辦記者會，市長林智堅說，品格、美感、閱讀、運動是竹市教育政策四大基石，盼孩童都可快樂、養成閱讀及運動習慣。另外，市府近年積極拓展圖書館空間，投入超過8億元，將於原址重建圖書館總館，今年底更將在市區內人潮密集處設置微型圖書館，將閱讀深耕新竹市每個角落。

新竹市「閱讀好點子」多元閱讀推廣活動將於9月開跑，0至5歲設籍竹市的孩童辦理借閱證可免費領取閱讀禮袋，市府今舉辦記者會。圖／新竹市政府提供
新竹市「閱讀好點子」多元閱讀推廣活動將於9月開跑，0至5歲設籍竹市的孩童辦理借閱證可免費領取閱讀禮袋，市府今舉辦記者會。圖／新竹市政府提供
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