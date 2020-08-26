影／「在雲林也能很鹿野」 國中生搭熱氣球賞高空美景

「在雲林也能鹿野一下！」在台東鹿野才能看到的熱氣球，今天飛到雲林國中展開實境體驗之旅，獲得搭乘機會的70位學生都未曾親眼見過熱氣球，校方結合英語、地理、自然科學等生活知識融入體驗，讓學生透過VR眼鏡身歷其境，窺探台東縱谷美景。

「給孩子一個天空，讓他可以飛得更高更遠」，校長薛錦彰表示，這次活動由愛網全人關懷基金會贊助，讓校內70位學生有機會搭上5公尺高的熱氣球體驗實境，「換個方式學習」刺激吸收新知的動能。

以往都在北部協助弱勢學生及婦女族群，愛網全人關懷基金會2年前到雲林土庫鎮駐點，展開在地服務，藉由此次體驗計畫，也更進一步掌握雲林國中符合受助範圍的學生需求，及時給予他們資源。

全台巡迴的熱氣球胖卡車首次來到雲林，蔚藍視界執行長許棠為說，學生體驗的內容包括VR實境體驗、熱氣球起飛前的冷熱膨脹到立球、縱谷高台自由飛，落地後舉杯慶祝完成飛行，讓大家彷彿置身台東高空，對這塊寶地也多了一分想像與憧憬。

擅長操作空拍機攝影的王則倫，先前因發布一支「鹿港之美」影片而在網路上爆紅，他分享，「空拍機的視野和熱氣球有相近之處，儘管美景一覽無遺，卻也會發現許多山林，滿目瘡痍的樣貌…」深感人們應反思導正日常行為，才能不斷徜徉在高空賞美景。

教務主任徐宏吉說，VR視覺感受強烈，許多學生行前就對熱氣球充滿好奇，不斷蒐集資料，如自然、地球科學、社會地理及英語等生活知識，藉此了解熱氣球升空原理、花東縱谷地形與海岸地質，及英語與人文歷史等，親自體驗後，更能發揮寓教於樂功能，拓展視野與學習興趣。