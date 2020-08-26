沒人和他一組…高中生跳樓未遂 師察覺不同、母：他只是想嚇嚇大家

跳樓的孩子

「你趕快過來，阿明出事了。」

一聽到阿明的名字，我火速衝到教室，班上學生七嘴八舌的要跟我說話。

我一早還跟阿明說過話，他還對我笑了笑。

學生你一言我一語的，「阿明要跳樓，胡迪在旁邊抱住他。」

「上課時，老師要分組，說兩個兩個一組，我們班四十一個人，沒有人跟阿明同一組，老師說他跟阿明同一組好了。上課的時候還很正常，怎麼知道下課他就走到走廊旁邊，把腳跨出女兒牆，是胡迪先發現的，他一把抱住阿明。……」

胡迪一百八十公分，身材魁梧，還好是他站在阿明旁邊，抱起與我一般高的阿明綽綽有餘。胡迪抓抓頭，說他當時覺得阿明怪怪的，抱住他是直覺反應，不覺得有什麼了不起的。

沒多久，輔導室、學務處、教官都來了，所有人都想了解發生了什麼事。

我打電話給阿明媽媽，將事情原委說了一遍，請她到學校一趟。

媽媽說：「老師，沒關係的，讓他在學校就好，他只是想嚇嚇大家，不是真的想跳樓。」

她覺得我大驚小怪，孩子沒事，何必要她跑這一趟。阿明媽媽應該是不了解事情的嚴重性，我們班在四樓，阿明若失足，幸運沒喪命，也會落得半殘。我這個導師更是驚魂未定。

另外受到驚嚇的還有當時上課的老師，他不知道稀鬆平常的分組竟然險些造成學生跳樓意外。

他，不一樣

阿明上課很專心，是典型的好學生――在意成績，會為了區區三、五分懊惱，希望名列前茅，選座位會選擇講台前方的位置。

他會在下課時到辦公室找我，站在我旁邊，沒講幾句話，就是站著。有時候我在忙，他站在旁邊，不會識趣的離開，還是站著。他的眼神很不一樣，定定的，不靈活。

學生們觀察阿明，發現他上課右手抄寫筆記，左手會搓課本，搓著搓著就弄破了。

上學期的學校日，我跟阿明媽媽說他的狀況。我講得含蓄：他很特別，很不一樣，可以多了解他，他或許需要協助。

媽媽要我不要太緊張，阿明上下學正常，循規蹈矩，沒問題的。

認識阿明愈久，就愈覺得他「不一樣」，他應該需要醫療與特教資源的介入。

阿明沒有出亂子，我也沒有理由打電話給他母親。雖然他母親不理睬我的建議，我還是請了班上幾個靈光又友善的學生多關心阿明，留意他的狀態，適時協助他。學生們會跟我說阿明的狀況，例如放學後在南陽街補習遇到他，一起吃飯，他的想法很另類，但是還可以接受。

下學期學校日，阿明母親還是來了，那天我們聊到一點多，我沒有吃午餐，因此印象深刻。母親說阿明的爸爸也是這樣子的。

我那時候還沒孩子，阿明的媽媽讓我產生許多疑惑：

一、媽媽沒有發現孩子跟別的孩子不一樣嗎？

二、媽媽是不知道阿明的獨特，還是不想知道？

三、怎麼樣才能讓媽媽面對阿明的狀況？

阿明跳樓未遂的那天，媽媽來了學校，在輔導老師的建議下，終於願意帶阿明去看醫生。

檢查是為了提供更好的協助

圖／商周出版

阿明請了幾天假，看醫生，做檢查。

回到班上後，輔導老師安排時間跟他談話。醫生與教授的訪談，能幫助阿明的人變多了，班上同學在分組時也會注意不再讓他落單，任課老師更是小心翼翼。

帶完高一，我就離職了。

阿明考上大學時，打電話到家裡給我，告訴我他考上了歷史系，謝謝我當年的努力。

家長只需要負責把自己的孩子教好，覺得孩子乖，不吵不鬧就好。

老師則要照顧每一個學生，很容易看出孩子的不同之處，是否需要協助，提醒家長也是期望能在孩子成長過程中多點協助，讓他們及早知道怎麼面對。

親師合作說起來容易，面對孩子的獨特往往是最棘手的。

【仙女悄悄話】 我們身上有著大大小小的印記，認識它之後，有人說是上天給的禮物， 有人說是刻板印象。不管別人怎麼看它，我們得教孩子怎麼愛自己。

《本文出自商周出版《不怕輸，就怕放棄：仙女老師教你說自己的故事，走出你要的結局》，作者／余懷瑾，未經同意禁止轉載。》

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