1公園1棵樹票選「樹公民」 台南另類成年禮

台南社大與北區公所培養國中生為樹公民，巡迴北區鄰里公園，推動社區居民1公園1棵代表樹木、適地適種護樹觀念，並走訪公園，建置樹公民地圖，投票選出代表公園的「樹公民」，凱德公園麵包樹、立德公園鳳凰樹以及成德公園的緬梔，分獲前3名，也是另類成年禮活動。

台南市北區有49座鄰里公園，區公所為了喚公園意識，今年與台南社大合作，培力高國中生為樹公民，進而巡迴鄰里公園，推動社區居民認識1公園1棵樹、適地適種等種樹護樹觀念，共有30名學生參加「樹公民研習營」，並走訪北區各公園，調查樹木，建置為「北區鄰里公園/樹公民Goolge地圖」，經台南社大資深植物講師李武昌初選出9棵侯選樹公民，開放市民投票。

票選結果今天出爐，凱德公園麵包樹、立德公園鳳凰樹以及成德公園的緬梔，分獲前3名。另成德公園小葉欖仁與育德公園黑板樹同獲「最佳美型樹」、東興公園的猢猻木獲選「心胸最寬大樹」、希望公園的毛柿獲頒「最有遠見的樹」；東興綠邑公園的土肉桂，因屬台灣原生種，被推舉為「身世非凡樹」獎；北元公園的芒果樹，獲得「人見人愛」獎。

「最難的是量樹圍，為樹木量身高。」學生孫慕潔說，收穫良多。學生朱奕丞表示，走訪公園中看到有些樹木被繩索綁著，有的被砍傷，心裡很感傷，希望能盡己力保護更多樹木。