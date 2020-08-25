竹山鎮以竹子著稱 8月下旬推動竹音樂校園紮根

竹山鎮以竹子為名，是老天爺給的最美禮物，竹子不但從頭到腳、從裡到外都可以使用，而做成吹管及打擊樂器，獨特的音色，逐漸形成的竹音樂，為讓竹音樂的美讓更多人聽到，竹山鎮公所與竹鹿竹樂團、台灣竹樂團以及太日樂擊合作，擬一套「竹音樂校園紮根計畫」，9月起主動出擊推廣走入校園。

鎮長陳東睦表示，「竹子」是竹山鎮最珍貴的三寶之一，具備成長快速的優點，竹筍除了拿來食補，竹材更可製作成藝術品欣賞，近來在地方有心入士推動下，竹樂器也是非常有特色有聲藝品，為了讓竹樂器向下扎根，社團法人南投縣竹鹿文化藝術觀光協會與鎮公所合作，將竹樂器介紹入校園，讓學生來認識了解。

竹山鎮公所指出，「竹音樂校園紮根計畫」從8月下旬開始到9月底開始實施，第一階段針對竹山鎮2所國中，6所國小進行推廣。依國中與國小年齡性質不同，分別規劃不同課程體驗：國中推廣方式包含竹樂器音樂表演、製作竹鑼DIY課程、以及第一次竹樂器親密接觸等活動。