中小學校長會議 林智堅：班班有冷氣 本學期提前達成

新竹市政府今舉行109學年度第1學期中小學校長會議，邀集全市54名中小學校長參與討論，市長林智堅指出，全市公立國中小「班班有冷氣」將提前在本學期全面建置完成，超前部署給孩子最舒適的學習環境。

會議中，林智堅說，市府投入4.5億元推動校園「降溫計畫」，這次將超前部署，預計於明年寒假前完成市內所有公立國中小冷氣裝設。因應中央2030年雙語國家計畫，市府也推動雙語教育，如新科國中目前試辦體育、童軍等課程以全英語授課，從小打造孩子願意說、聽得懂的英語環境。

林智堅指出，市府努力向中央爭取經費，以修建香山體育場為例，甚至連客委會都申請相關經費，最終核定7千多萬元；在學校方面，市府也投入3億元設立運動場地，讓孩子從小養成運動習慣；閱讀方面，市府絕對支持學校利用閒置空間例如角落，增建圖書館空間；品格方面，盼師長、校長、家長都要以身作則，讓孩子懂得尊重自己，也尊重別人。

另外，市府積極落實「步行城市」，啟動竹市通學步道改善計畫，目前已投入超過1.5億元推動14處通學步道改善，共有27校受惠。市府近年推動的「新校園運動」則投入48.5億元美化校舍，近期將著手改善茄苳國小、港南國小、新竹市立幼兒園、光武國中、新竹國小附設幼兒園等5校。