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中小學校長會議 林智堅：班班有冷氣 本學期提前達成

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府今舉行109學年度第1學期中小學校長會議，邀集全市54名中小學校長參與討論。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今舉行109學年度第1學期中小學校長會議，邀集全市54名中小學校長參與討論。圖／新竹市政府提供

新竹市政府今舉行109學年度第1學期中小學校長會議，邀集全市54名中小學校長參與討論，市長林智堅指出，全市公立國中小「班班有冷氣」將提前在本學期全面建置完成，超前部署給孩子最舒適的學習環境。

會議中，林智堅說，市府投入4.5億元推動校園「降溫計畫」，這次將超前部署，預計於明年寒假前完成市內所有公立國中小冷氣裝設。因應中央2030年雙語國家計畫，市府也推動雙語教育，如新科國中目前試辦體育、童軍等課程以全英語授課，從小打造孩子願意說、聽得懂的英語環境。

林智堅指出，市府努力向中央爭取經費，以修建香山體育場為例，甚至連客委會都申請相關經費，最終核定7千多萬元；在學校方面，市府也投入3億元設立運動場地，讓孩子從小養成運動習慣；閱讀方面，市府絕對支持學校利用閒置空間例如角落，增建圖書館空間；品格方面，盼師長、校長、家長都要以身作則，讓孩子懂得尊重自己，也尊重別人。

另外，市府積極落實「步行城市」，啟動竹市通學步道改善計畫，目前已投入超過1.5億元推動14處通學步道改善，共有27校受惠。市府近年推動的「新校園運動」則投入48.5億元美化校舍，近期將著手改善茄苳國小、港南國小、新竹市立幼兒園、光武國中、新竹國小附設幼兒園等5校。

教育處指出，每年市府教育經費皆佔總預算四成，為最高項目，目前已向教育部爭取到經費推動「公立國民中小學視聽教室優化計畫」，預計明年9月前可提升約34校的視聽教室設備；並自2018年起陸續補助學校改善不合格遊具，目前已陸續補助內湖國小、大庄國小、朝山國小、建功國小、關東國小、東門國小、舊社國小、龍山國小等8校，預估全數遊具將在2022年底前改善完成。

林智堅訪視小學教室安裝冷氣。圖／新竹市政府提供
林智堅訪視小學教室安裝冷氣。圖／新竹市政府提供

新竹 林智堅 幼兒園

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