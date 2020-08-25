1年節電上萬度 草屯雙冬國小成「南投校園節電王」

台電節電獎勵活動近期公布結果，去年「校園節電績優地圖」大數據調查，南投縣草屯鎮雙冬國小去年節電11999度，相較2018年2209度，節電量幅度達443%，居全縣之冠，成為今年的「南投縣節電績優學校」，堪稱「南投校園節電王」。

台電南投區處指出，全民節電不僅針對個人、工廠或公司團體，同時也要從校園扎根，因此台電針對住宅（含住宅公共設施）、國中小學（含立案幼兒園）的用電戶開辦「台電節電獎勵活動」鼓勵民眾和學校踴躍，成為節電學習標竿典範。

而該節電獎勵活動只要在台電官方網站登錄電號或地址（2018、2019年已完成登錄用戶免再登錄），並配合實際節電且較去年同期節電1度以上，就可獲得每期電費至少84元的獎勵金，不僅節電獎勵無上限，成為冠軍還能得到節電獎座。

其中，草屯鎮雙冬國小在2018年節電2209度，但去年節電竟大躍進至1萬1999度，以2年差異為9790度，節電量幅度達443%，居南投縣之冠，因此在「校園節電績優地圖」大數據調查，台電節電獎勵活動中拿下「南投縣節電績優學校」。

雙冬國小校長蘇裕祿說，節電需從日常生活中做起，因此指導學生養成隨手關燈及電器，落實良好用電習慣；另也逐步汰換校內老舊用電設備為節能標章電器設備，多管齊下實施多元節電，並在師生共同努力，成功獲得校園節電績優殊榮。

台電南投區處長李宣昌因此頒發給雙冬國小，他也表示，政府為完善的學習環境，積極推動國中小教室冷氣政策，台電也加強派員對雙冬國小等校進行全面系統性電力檢測與加裝冷氣設備現勘評估作業，盼提供用電安全且舒適的校園學習環境。