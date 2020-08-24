接見全國科展得獎學生 林右昌回憶國中得獎差點獲保送

基隆市長林右昌今天在市府接見全國科展得獎師生時，提及讀國中時也曾拿過全國科展第3名，自覺參加科展比其他同學學到更多，而且道理「一通百通」，鼓勵學生繼續努力，在科學研究這條路上要有更多探索的精神。

全國科展成績揭曉，基隆市獲得縣市團體獎第3名，個別獎項部分，武崙國中獲大會獎國中組生物科第1名、八斗國小獲大會獎國小組生物科第2名、中正國中獲國中組化學科佳作及數學科探究精神獎、銘傳國中獲國中組物理科探究精神獎、武崙國中老師葉玉君獲得5年科展優良指導教師。

教育處今天安排獲獎師生前往市府，林右昌送每名學生1本書，並暢談自己早年研究蚤類參加科展的往事，鼓勵學生繼續加油，未來念大學、研究所都可以找到自己的興趣，好好去發揮。

林右昌說，在國一到國二共一年多的時間，同學中午或下課去玩，他們要留下來做實驗，有時周六、日也要去實驗室，因為擔心「溫度會跑掉」。遊戲的時間雖然變少，但參加科展比其他同學在課堂上學到更多。

當時林右昌的指導老師是師大生物系畢業，他說，老師曾帶參加科展學生到師大生物系去看、去學習，對當時的他而言是很好的啟發。雖然後來沒有變成科學家，不過培養了很深的興趣，決定念理科。

林右昌還回憶說，「我們那個年代」參加科展全國第1名保送建中，第2名保送附中，但「第3名沒有保送」。當時3人一起參加科展，得獎只有1張獎狀，最後正本留在學校，再影印3張發給學生留做紀念。

林右昌表示，上任後就跟很多校長說，市府全力支持師生參加科展競賽，希望讓孩子有好的環境，謝謝校長協助完成，更重要的是要謝謝老師，因為沒有老師指導，這個年紀的孩子可能沒有辦法完成這麼多的工作。