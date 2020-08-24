快訊

孫安佐涉非法製造手槍遭訴 檢：美國服刑238日不得折抵

【暑假高貴營隊1】教你做學習歷程檔案 4天7800元報名秒殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

接見全國科展得獎學生 林右昌回憶國中得獎差點獲保送

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市教育處今天安排全國科展獲獎師生前往市府，市長林右昌送每名學生1本書，鼓勵學生繼續努力。記者邱瑞杰／攝影
基隆市教育處今天安排全國科展獲獎師生前往市府，市長林右昌送每名學生1本書，鼓勵學生繼續努力。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長林右昌今天在市府接見全國科展得獎師生時，提及讀國中時也曾拿過全國科展第3名，自覺參加科展比其他同學學到更多，而且道理「一通百通」，鼓勵學生繼續努力，在科學研究這條路上要有更多探索的精神。

全國科展成績揭曉，基隆市獲得縣市團體獎第3名，個別獎項部分，武崙國中獲大會獎國中組生物科第1名、八斗國小獲大會獎國小組生物科第2名、中正國中獲國中組化學科佳作及數學科探究精神獎、銘傳國中獲國中組物理科探究精神獎、武崙國中老師葉玉君獲得5年科展優良指導教師。

教育處今天安排獲獎師生前往市府，林右昌送每名學生1本書，並暢談自己早年研究蚤類參加科展的往事，鼓勵學生繼續加油，未來念大學、研究所都可以找到自己的興趣，好好去發揮。

林右昌說，在國一到國二共一年多的時間，同學中午或下課去玩，他們要留下來做實驗，有時周六、日也要去實驗室，因為擔心「溫度會跑掉」。遊戲的時間雖然變少，但參加科展比其他同學在課堂上學到更多。

當時林右昌的指導老師是師大生物系畢業，他說，老師曾帶參加科展學生到師大生物系去看、去學習，對當時的他而言是很好的啟發。雖然後來沒有變成科學家，不過培養了很深的興趣，決定念理科。

林右昌還回憶說，「我們那個年代」參加科展全國第1名保送建中，第2名保送附中，但「第3名沒有保送」。當時3人一起參加科展，得獎只有1張獎狀，最後正本留在學校，再影印3張發給學生留做紀念。

林右昌表示，上任後就跟很多校長說，市府全力支持師生參加科展競賽，希望讓孩子有好的環境，謝謝校長協助完成，更重要的是要謝謝老師，因為沒有老師指導，這個年紀的孩子可能沒有辦法完成這麼多的工作。

林右昌 基隆

相關新聞

接見全國科展得獎學生 林右昌回憶國中得獎差點獲保送

基隆市長林右昌今天在市府接見全國科展得獎師生時，提及讀國中時也曾拿過全國科展第3名，自覺參加科展比其他同學學到更多，而且...

桃園青埔國中活動中心竣工 打造雙語、環保、社區共享

桃園市長鄭文燦今天到青埔國中了解活動中心完工使用情形，並指出青埔國中是青埔特定區內雙語學習的指標學校，103年招生已陸續...

屏東圓夢團隊拍一部微電影 替南華國小送別

屏東高樹鄉南華國小今年7月，因生源不足正式熄燈。由於南華國小創校至今，不僅培育許多人才，更是在地人的共同記憶，於是透過屏...

跨越城鄉差距 新北資優生帶偏鄉童玩科學

暑假期間，新北市福營國中數理資優班學生選擇來到彰化二林，帶領萬興國小的學童們一起動手玩科學，藉由都市與偏鄉學生交流，除將...

實驗教育就要承擔風險 「沒人規定實驗要成功」

實驗教育熱，但公辦公營實驗學校名額少，總是搶破頭，也有家長希望孩子接受體制外「非學校型態實驗教育」，但學生畢業後，升學管...

「非學條例」無明確規範／學生要去哪？退場無罰則

資策會辦學臨時喊卡，北市教育局也坦言，「高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育實施條例」並非面面俱到，也不如「私立學校法...

北市實驗教育熱 半途喊卡問題多

實驗教育三法通過5年多，北市已有15間實驗教育機構招生，全台最多，問題也不少。資策會旗下運思實驗教育機構開辦才一年，就傳...

建中、中一中可外出吃午餐 「始作俑者」都是他

一般高中生都在校內吃午餐，只有台北市建國中學、台中一中例外，這項特殊校園文化的幕後推手出自同一個校長、現任台北市副市長蔡炳坤。他說，做這個決定，很多家長擔心、反對，但他的基本想法是相信學生，把握高中學習自我管理的黃金期，「結果他們做得很好啊」。

3年前在頒獎助金典禮表演跆拳 她今年如願上大學運動系

苗栗家扶中心上午頒發獎助學金給412名接受扶助的高中職及大專學生，協助孩子及家庭減輕教育經費壓力，這次頒發金額總計達47...

不願陽光影響成績！全國太陽能模型車決賽24強因雨延尬

已連續舉辦15年的「全國高中職太陽能模型車競賽」決賽，今天原本要在高雄科技大學建工校區開賽，要選出前三名代表台灣參加澳洲...

北市高中自治組織分配學生社團經費　今年擴大補助15校

高中學生社團多元，有些社團為了能更增廣見聞，也會外聘師資，若遇到成果發表，往往也得四處找廠商拉贊助，或自掏腰包繳社費，才...

快開學了 蘭嶼高中仍缺5代理教師

暑假接近尾聲，各校開始準備迎接新學年度，台東蘭嶼高中卻面臨招不到老師的窘境，7月招募迄今仍有5個代理教師職缺，網友也透過...

熱門新聞

逾5000名陸生解禁！各國新生、陸生舊生即日起開放來台

碩博士生人數 10年來首見回升

碩博生人數10年首度止跌回升 但疫情攪局恐好景不常

TFT年度特展／如何踏上返鄉之路？ 劉安婷：先有承諾才能長出根

老師們上課了！「夢的N次方」登場 千師齊聚聽課

啟明學校語音ATM被撤 議員轟教育機關漠視視障權益

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。