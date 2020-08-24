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台東加拿國小師生製動畫 跨領域讓孩子路更寬

中央社 / 台東24日電

位於台東偏鄉的海端鄉加拿國小師生，經過一學年來努力，齊力完成首部關於部落祭儀故事動畫作品。校長陸雅林期盼這項跨領域且帶得走的能力，讓加拿國小的孩子未來的路更寬廣。

加拿國小22日舉辦109年度暑期學習課程成果發表暨法藍瓷想像計畫「一部動畫讓世界看見加拿」動畫首映會。陸雅林指出，學習動畫的過程中，孩子若感覺道具沒畫好或哪裡沒做好，通常只問一句「老師， 我可以重來嗎」，不斷勇敢嘗試各種可能，想辦法解決問題。從動畫的製作過程中，孩子們學到溝通互動、自主管理與積極樂觀解決問題的能力，而且對於部落的傳統文化更了解，獲益良多。

陸雅林說，學校已將製作動畫系列課程結合領域課程的概念，融入校訂課程設計中，此為跨領域且帶得走的能力，期許未來孩子能更多元學習，在發展學校特色同時，能延續部落傳統文化，從在地出發，以資訊能力與國際接軌，全校同仁齊心努力讓加拿國小孩子未來的路更寬廣。

台東縣政府教育處表示，加拿國小課程核心推動小組成員排除萬難，利用課餘時間定期進行課程會議，再與各領域教師共同備課帶領學生一起學習成長，完成關於加拿村的首部動畫影片。

首部曲主題經過核心小組師長們共同討論，決定從傳統祭儀著手，計畫今年3月開學後啟動，從拜訪耆老採集部落祭儀故事開始，小朋友們發揮創意，編寫劇本、學習各種鏡位技巧、畫分鏡表、練習布農族語台詞，利用暑假動畫營期間，由專業的外聘老師教小朋友們用不同的媒材製作精美道具、錄音及配樂技巧、最後拍攝完成。

位於海端鄉加拿村的加拿國小，學區分加平、加樂、加和3個部落，校址位於3個部落聯外道路必經之處。學校南、北、西座中央山脈環抱，東向台東縱谷，有國小部6班、37人。住戶200多戶，多以務農為生，多為布農族原民，由於學區裡多數年輕一輩家長遷居西部就業，使得學生人數逐年減少。

台東

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