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跨越城鄉差距 新北資優生帶偏鄉童玩科學

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市福營國中資優學生8月將服務列車駛向彰化，帶領偏鄉學童玩科普，進行城鄉共學。圖／新北市教育局提供
新北市福營國中資優學生8月將服務列車駛向彰化，帶領偏鄉學童玩科普，進行城鄉共學。圖／新北市教育局提供

暑假期間，新北市福營國中數理資優班學生選擇來到彰化二林，帶領萬興國小的學童們一起動手玩科學，藉由都市與偏鄉學生交流，除將科學種子撒向偏鄉，也讓這群來自都市的小孩，體驗了王功採蚵、認識潮間帶生態等難得的生態課程，不當「台北俗」。

福營國中繼7月在瑞芳區吉慶國小進行偏鄉服務後，首次跨出新北市，8月將服務列車駛向彰化，在教師李宥霖帶領下，數理資優班及科普社學生與偏鄉孩童一同動手做科學，並在遊戲中探險。

福營國中校長李文旗表示，李宥霖老師對於推展科學服務不遺餘力，每年寒暑假都會號召教育夥伴前往偏鄉服務，設計探究與實作、桌遊、戲劇、木箱鼓、科學、創客、版畫、校園尋寶等。資優班的孩子們也透過服務過程，學習同儕合作和討論，將科學精神與探究能力帶給偏鄉學童。

萬興國小教務主任范承英說，感謝遠道而來的新北偏鄉服務隊，三天的活動給予師生不同以往的學習視角，新北學生們更是落落大方、清楚地講解科學知識，與偏鄉學童討論激盪出的火花，令人欣慰且開心。

福營國中學生游墉鴻表示，跨縣巿來到彰化服務是很特別的經驗，透過遊戲及有趣的科學玩具，將艱深的實驗原理讓國小生也能慢慢理解，並喜歡上科學；科普社學生張舒涵也說，經過幾個月課餘時間的準備和練習，將科學小實驗分享給偏鄉缺乏資源的小朋友們，看到他們驚喜又開心的樣貌，「真是太有意義了！」

新北巿福營國中資優生將科學小實驗分享給偏鄉缺乏資源的小朋友們。圖／新北市教育局提供
新北巿福營國中資優生將科學小實驗分享給偏鄉缺乏資源的小朋友們。圖／新北市教育局提供
李宥霖老師帶領新北資優學生巡迴偏鄉服務，圖為液態氮實驗課程。圖／新北市教育局提供
李宥霖老師帶領新北資優學生巡迴偏鄉服務，圖為液態氮實驗課程。圖／新北市教育局提供

偏鄉 列車

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