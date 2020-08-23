跨越城鄉差距 新北資優生帶偏鄉童玩科學

暑假期間，新北市福營國中數理資優班學生選擇來到彰化二林，帶領萬興國小的學童們一起動手玩科學，藉由都市與偏鄉學生交流，除將科學種子撒向偏鄉，也讓這群來自都市的小孩，體驗了王功採蚵、認識潮間帶生態等難得的生態課程，不當「台北俗」。

福營國中繼7月在瑞芳區吉慶國小進行偏鄉服務後，首次跨出新北市，8月將服務列車駛向彰化，在教師李宥霖帶領下，數理資優班及科普社學生與偏鄉孩童一同動手做科學，並在遊戲中探險。

福營國中校長李文旗表示，李宥霖老師對於推展科學服務不遺餘力，每年寒暑假都會號召教育夥伴前往偏鄉服務，設計探究與實作、桌遊、戲劇、木箱鼓、科學、創客、版畫、校園尋寶等。資優班的孩子們也透過服務過程，學習同儕合作和討論，將科學精神與探究能力帶給偏鄉學童。

萬興國小教務主任范承英說，感謝遠道而來的新北偏鄉服務隊，三天的活動給予師生不同以往的學習視角，新北學生們更是落落大方、清楚地講解科學知識，與偏鄉學童討論激盪出的火花，令人欣慰且開心。