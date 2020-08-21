從種菜到與鳥蟲共處 新上國小獲全國美感教育金質獎

高雄市左營區新上國小推出「菜鳥慢飛」跨領域方案，從種菜發現生態平衡，了解如何與鳥蟲共享共處，並安排菜蟲體驗與鳥屋製作。此方案在全國各校參賽隊伍脫穎而出，榮獲教育部「美感生活學習地圖」金質獎。

新上國小在校長王彥嵓表示，課程六大主軸分別是「菜。友勤」、「菜。友銷」、「菜。友蟲」、「鳥。友翼」、「鳥。友居」與「食。友味」。學校從原本種植觀賞植栽的花台，經師生自主共學，逐年將教室外花台轉型成為食農種植的最佳場地，在都會型學校以「散田」模式來實施農作，造就屬於新上國小課程的一大亮點。其中鳥屋、花台與菜蟲生態與結蛹成蝶過程，學生以肢體呈現的戲劇演出，更呈現出美感教育的落實。

王彥嵓說，從種植蔬菜開始，師生遇到各類問題、尋求解決策略與方法，發展成不同課程，分別為自主栽種、菜蟲體驗、農產產銷及鳥屋製作及在採收後味覺體驗。整個課程讓學生們能學習生態平衡，與不同物種共居於校園，讓學習歷程化身一幅美感生活學習地圖。

參與的老師跨足了低、中、高年級不同的階段，以高年級食農產銷經營為主「菜。友銷」課程，發現了菜蟲吃菜的困擾，而由低年級學生想辦法從觀察菜、菜蟲的生態及結蛹成蝶的過程，最後以肢體呈現戲劇演出，成就了「菜。友蟲」主題。二年級學童陳立縈說，「我們有演菜蟲變成蝴蝶的故事，真的好好玩！好想再上一次課！」。

在中年級的「菜。友勤」課程，學生從防禦鳥類工具開始討論，用色彩與聲音美感元素，製作防禦鳥的工具，再由學生自主發現問題、找出解決方法並詳實的記錄。四年級學童郭宜蓁說，會想要在家裡種種看，希望能在家裡採收蔬菜。