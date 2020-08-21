歌劇院學苑青年營報名增3倍 全台唯一為高中生解謎劇場

台中國家歌劇院暑假舉辦第2屆「NTT學苑青年營」，以「認識劇場、遊藝解謎」為主題，吸引全台45所學校、近200名學生報名，報名人數比去年成長近3倍；其中，非表演藝術相關科系學生更高達7成，最終錄取49名學員，有遠從基隆、台南來到台中參與2天課程。

針對這群16至18歲的高中生，歌劇院以規畫科技藝術、劇場生態、藝術管理三面向課程，以及新媒體藝術的現在與未來、藝術行政做什麼、節目製作解密等，透過案例分享及工作坊討論互動，打破「單向式」聽講學習，引導學員在參與過程中練習自我表達與溝通，凝聚團隊精神，更加了解藝術行政真實面貌。

歌劇院去年初成立藝術教育部門，落實藝術教育向下扎根，培養中部地區觀眾及表演藝術専業人才更為重點目標之一。藝術總監邱瑗表示：「NTT學苑青年營是全台唯一針對青少年設計的課程，期許他們成為未來劇場生力軍。」當聽到青年營第1屆有2名學員被台師大表演藝術系錄取時，興奮、更欣慰，「這樣播種早就該做了。」

課程最後是座談交流，學員分享2天學習心得，熱愛研究機器人的斗六高中李姓學生說，原以為科技與藝術是平行的語言，「數位科技浪潮中的表演藝術進行式」課程對劇場改觀，才發現科技與藝術是有共同語言，期待有一天也能創作。台中女中田姓學生參加「身體工具工作坊－其實你會跳舞」課程，學會以肢體律動紓解面對學業的壓力。

青年營師資對學員及課程規畫也印象深刻。何理互動設計執行長葉彥伯對課堂中學員主動且積極的提問印象深刻，身處網路資訊發達世代，他鼓勵大家親身走進劇埸，才能找到屬於自我的觀看角度。

思劇場總監高翊愷表示，為高中生量身打造表演藝術相關課程十分難得，未來有機會銜接NTT學苑藝術行政及劇場技術等課程，讓人才斷層化危機成為轉機，期待歌劇院成為培育表演藝術專業人才的基地。

歌劇院藝術總監邱瑗表示，中華開發文教基金會從2019年首次支持NTT學苑青年營活動，今年協同中國人壽一起支持第2屆青年營，秉持「投資孩子的未來」為基金會發展目標，協助青年學生發揮天賦長才及培育潛在專業技能。