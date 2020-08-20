馬祖急徵老師「月薪5萬」網轟動 人事曝：仍無人報名！

八月接近尾聲，開學季即將到來，馬祖卻徵不到教師！日前馬祖親協會理事蘇柏豪在臉書發文徵老師，條件優渥，關鍵是只要大學畢業，不需要教師證照，即可報名，貼文一出，引來大批網友轟動想報名，但敬恒國中小的人事管理員謝莉麗表示「雖然詢問電話眾多，但目前仍未收到任何報名」。

據《三立新聞網》報導，馬祖鄉親協會理事蘇柏豪在臉書發文，替馬祖莒光敬恒國中小誠徵「數學代理教師」，並稱每一個缺額都是火燒屁股，文中提及每個月薪資會有5萬左右，且學校有伙食團跟宿舍，等於少了食宿費用的負擔，另外，馬祖沒有什地方可以花錢，因此存錢速度很快，優渥的條件，也讓該貼文引來近千則留言跟2716次分享，許多網友都躍躍欲試，在底下留言想報名，但實際了解，敬恒國中小的人事管理員謝莉麗，表示「雖然詢問電話眾多，但目前仍未收到任何報名」。

除了薪資待遇良好外，蘇柏豪表示，西莒小小島風景優美，且海產豐富，下班之餘可能到海邊開冰箱撿拾螺貝，可以享受海島風情，唯一需要注意的，是馬祖冬天比較冷，氣溫通常在12到14度之間，寒流來襲時，更只有5到10度間，若遇上霸王寒流，最低溫還會低至0度，因此要做好禦寒準備。

另外，不止敬恒國中小缺人，馬祖其他學校教師也有諸多缺額，像是東引國中小國小部、南竿介壽國中小、北竿中山國中等都需要老師，想感受島嶼風光，有興趣的民眾能上連江縣政府教育處查看。