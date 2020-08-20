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馬祖學校師資仍缺 盼開學前順利招募

中央社 / 連江縣20日電
快開學了，許多馬祖國中小學都還沒徵到老師，甚至有些到了8招、6招。 圖／本報系資料照
快開學了，許多馬祖國中小學都還沒徵到老師，甚至有些到了8招、6招。 圖／本報系資料照

每年暑假，徵選代理老師是馬祖各校重要大事，攸關學生受教權益，但26日即將開學，還有學校未招募到老師，包含莒光、北竿、東引的學校都盼開學前可招募到合適師資。

馬祖四鄉五島，共有4所國民中小學、1所國中、3所國小，雖然學生數不多，如敬恆國中部總共只有18名學生，但馬祖人口分散各島，為保障學生權益，縮短城鄉差距，需要充足師資到各島各校進行教育工作。

連江縣26日將開學，目前仍有學校未招募到老師，包括西莒敬恆國中小的數學代理老師徵選已達第8次；東引國中小國小部一般科缺額2名老師、北竿中山國民中學特教與美術老師缺額都進入第4招。

為了讓馬祖學生有理想的受教環境，開學前各校積極辦理老師徵選，也因地方鄉親、網友網路上的熱心宣傳，引起媒體關注報導，幫助偏鄉離島報考人數提升，但校方表示，雖然超過第3招後不須具有教師證等資格，但還是會注重應徵老師的教學品質。

連江縣敬恆國民中小學校長陳紫開表示，為了讓莒光孩子有理想的教學條件，學校仍會以試教、口試實際狀況進行篩選，遴選到第8次，就是希望可錄取到專業、可讓學生喜歡親近互動的老師，尤其數學科較生硬，需要有足夠專業教學方法、班級經營能力的老師指導。

連江縣中山國民中學校長蕭建福也表示，馬祖因環境與台灣本島有差異，需要能適應地方生活並具教學熱忱的老師，避免師資經常流動，影響學生學習權益。中山國中明天將進行第4招遴選，目前都有符合第一階段條件的應徵者報考，希望可順利錄取適合師資。

馬祖

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