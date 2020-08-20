馬祖急徵老師！不用「教師證」月薪5萬：沒地方花錢存很快

快開學了還徵不到老師怎麼辦？馬祖敬恒國中小學徵國中數學代理教師，待遇優厚，每個月薪資5萬上下，食宿不需另外煩惱，除了網購、雜貨店之外沒地方花錢，存錢很快，風景優美，還能享受海島風情，種種的優點也引起網友熱議。

馬祖鄉親協會理事蘇柏豪昨天在臉書發文徵人，表示快開學了，馬祖莒光敬恒國中小還徵不到人，需要一位數學代理教師，只要「大學畢業」不需教師證即可報考，學生人數很少，國中部三個年級共只有18名學生，待遇每月5萬上下，已含離島地域加給9,790元，學校有伙食團與跟宿舍，食宿不需另外煩惱。

蘇柏豪說，除了網購與雜貨店外「沒有地方花錢，存錢速度很快」，只是網購需要等上1-2周的時間，另外他也表示網路部分中華電信訊號很強，不會與世隔絕。交通方面從台北到南竿搭飛機約50分鐘，南竿到西莒交通船約1個小時，西莒小小島風景優美，海產豐富，下班之餘可以到海邊開冰箱撿拾螺貝，享受海島風情。

唯一要提醒的是，馬祖冬天比較冷，日常溫度在12-14度，若是有寒流來會降到5-10度間，遇到幾年一次的霸王寒流時，可能降到0度上下，要做好禦寒準備。

此文一出馬上吸引大批網友熱議「好像還不錯！不過國中數學有點忘記在講什麼了」、「我秒推坑我同學，但他也是數學不行...」、「好想報名為母校效勞」、「苦了，這十幾年來代理缺越來越稀缺，造成許多師院師大生畢業後根本不從事教育工作，連教師證都不考了」、「想出發」。

不只西莒缺人，其他如東引國中小國小部、南竿介壽國中小、北竿中山國中都有缺額，許多都是免教師證，大學畢業即可報考，領域包含了數學、綜合領域、美術、特教不等，有興趣的民眾能直接上連江縣政府教育處查看。