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從字母不熟到自主練習 偏鄉孩子英文大躍進
高雄林園區中芸國中連兩年暑假辦「英語工作坊」，秉持著「學會取代教完」教學理念，為小六升國一、國一升國二學生加強英文，徐同學說「去年參加的同學，英文變得厲害，我也想要！」
中芸國中英語工作坊由熱心企業贊助經費，致理科技大學教授陳超明號召高雄在地教師、8位大學生，在4周課程中，以做中學教學方式，跳脫以往制式教法，針對自然發音、單字、文法與故事書閱讀，進行「魔鬼訓練」。經過有強度的訓練，學員進步看得見，也更有動力自主學習英文，勇敢面對開學後的英文學習挑戰。今天成果發表會上，立委林岱樺與學生家長到場支持，對學員的成長感到欣慰。
大寮永芳國小教師劉懿文採取差異化教學方式，從自然發音、單字、句型、繪本，循序漸進，也設計桌遊、限時任務激發學習興致，以「考試不為了考倒學生」信念，給予孩子們不同程度的小考練習，幫助學生一點一滴建立自信心。除了鼓勵學生站上台大聲朗誦，學生還演出讀者劇場，從短句到精采對話，扮演海洋生物等，呈現海洋環境汙染等議題，練習自信說英文，也培養對環境的關懷意識，
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