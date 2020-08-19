從字母不熟到自主練習 偏鄉孩子英文大躍進

少子化影響幼兒園的減班甚至是減併，今年八月一日開始原本在新北市石門區社福大樓中的石門幼兒園本班併入石門國小附設幼兒園，而草里分班則是改成乾華國小附設幼兒園，擔憂孩子們新學期換新環境不適應，石門國小附設幼兒園也事先辦理幼幼銜接課程，讓兩校的孩子一起活動相見歡。

2020-08-18 20:23