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中小學校長候用排長龍 教團籲廢除

聯合報 / 記者潘乃欣／台北報導
年金改革掀起中小學校長延退潮，許多縣市一○九學年上任校長人數少，數十名候用校長大排長龍。圖為新北市中小學新、卸任校長交接典禮。圖／新北市新聞局提供
年金改革掀起中小學校長延退潮，許多縣市一○九學年上任校長人數少，數十名候用校長大排長龍。圖為新北市中小學新、卸任校長交接典禮。圖／新北市新聞局提供

年金改革後公立中小學校長延後退休，許多縣市候用校長大排長龍，等不到校長出缺。教師團體最近建議各縣市預先調查校長退休意願，據此調降每年甄選人數；也有團體建議廢除候用校長並改採高中職做法，有缺時再遴選。但有縣市教育局長認為，許多國家開設校長職訓課程並發證，但我國無此制，直接遴選恐難找到合適人才。

全國中小學校長協會理事長張信務說，年改前不少校長五十多歲就退休，如今不少人打算做到六十多歲才退休，候用校長普遍要等兩到三年才有機會上任。他建議各縣市提早調查現任校長預計退休年份，據此調整每年候用校長甄選儲備量，約控制在缺額的一點二到一點五倍，以免中小學候用校長大排長龍。

新北市教育產業工會理事長黃耀南建議各縣市廢除中小學候用校長制，參考高中職作法，有缺額時直接遴選校長。他指出，國中小因校數多，各縣市教育局先選一批候用校長，候用期間調任他們到各縣市局處服務，從中評估適不適合當校長。如今當上校長機會小，不如取消。

台南市教育局長鄭新輝說，按現行法規，候用校長還要經遴選才能上任，過去因校長退休較早，此制形同「取得候用資格一定能當校長」，近年因校長退休晚才出現排隊潮。

對於教師團體建議廢除候用校長制，鄭新輝說，廢除後很難選出合適領導人才。許多國家中小學校長採「先選後訓」，英國還請大學開設校長培訓課並發證書，但台灣採「先訓後選」，需由教育局處安排甄選儲訓來把關。

新北市率全國先例提高甄選門檻，新北市教育局長張明文指出，今年起候用校長甄選變革，筆試、口試後新增為期一年的「教育局實習」，甄選者每周要花半天到指定學校，跟著師傅校長學習並接受評分。新北市盼從長期的觀察中選出優秀領導人，就算成績合格也要再經嚴選，跳脫以往一定取得候用資格的原則，等於候用校長也有淘汰機制。

教育局 年金改革

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