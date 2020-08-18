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少子化幼兒園減併 石門國小辦「幼幼銜接」

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
石門幼兒園本班併入石門國小附設幼兒園，石門國小事先辦理幼幼銜接課程，讓兩校的孩子一起活動相見歡。 圖／紅樹林有線電視提供
石門幼兒園本班併入石門國小附設幼兒園，石門國小事先辦理幼幼銜接課程，讓兩校的孩子一起活動相見歡。 圖／紅樹林有線電視提供

少子化影響幼兒園的減班甚至是減併，今年八月一日開始原本在新北市石門區社福大樓中的石門幼兒園本班併入石門國小附設幼兒園，而草里分班則是改成乾華國小附設幼兒園，擔憂孩子們新學期換新環境不適應，石門國小附設幼兒園也事先辦理幼幼銜接課程，讓兩校的孩子一起活動相見歡。

石門國小校長蔡清寬表示，即將到來的新學期，原本石門幼兒園本園，有六位孩子將要改到石門國小附設幼兒園上學，怕小朋友到新環境怕生不適應，石門國小辦理兩校孩子交流學習，看看新的環境、教學與活動的場地，也跟新的朋友一起玩，讓接下來的開學上課對於新報到的孩子來說不是一個壓力。

石門區長林俊宏說，石門幼兒園本園在社福大樓的空間，未來也將有新的空間應用，在少子化加上高齡化的趨勢，原本石門幼兒園的空間，將活化使用，未來擬定將會規劃成日托長照中心，適合長輩休閒運動的環境，讓石門區的長輩們擁有更多活動好去處。

石門 幼兒園

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