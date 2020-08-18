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熱心當志工 僑泰幼保科女學生獲全國十大傑出青少年獎

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
國際同濟會台灣總會第一屆十大傑出青少年選拔，僑泰高中幼保科學生紀雅馨（右）因志工事蹟優異獲獎，日前由蔡英文總統（中）親自授獎。圖／僑泰高中提供
國際同濟會台灣總會第一屆十大傑出青少年選拔，僑泰高中幼保科學生紀雅馨（右）因志工事蹟優異獲獎，日前由蔡英文總統（中）親自授獎。圖／僑泰高中提供

國際同濟會台灣總會第一屆十大傑出青少年選拔，僑泰高中幼保科學生紀雅馨因志工事蹟優異獲獎，日前由蔡英文總統親自授獎。校長温順德上午再予校內表揚，並表示該校歷年來志工服務獲獎師生甚多，期許這股為社會奉獻服務的風氣能繼續保持，並從社區擴及到偏鄉，為社會帶來更多正向、善良的風氣。

温順德說，紀雅馨家住龍井，從小與阿公、阿嬤從事環保志工服務，高中以前就已累積3百多小時的志工時數。到僑泰高中就讀後，進一步朝社會服務領域努力。在校期間，她不遺餘力參加各式志工活動，周末假日更是清晨5時就起床，與家人共同從事社區清潔工作，也遠赴偏鄉，以繪本引導弱勢學生學習，並參加安康住宅弱勢課輔、4Q成長等營隊。

由於志工事蹟豐富多元，紀雅馨近兩年屢獲教育部績優團隊嘉行獎、大台中英雄銀質獎、保德信志工奉獻獎、伊甸基金會新人獎與精神獎肯定，如今再獲全國十大傑出青少年獎，其服務精神足為全國學子楷模。

導師王盈之對紀雅馨獲獎且接受總統表揚，感到相當欣慰。她表示紀雅馨平時在班上就熱心助人，課餘投入志工服務更是用心，充分展現對社會的大愛，如今獲獎可說是實至名歸。

學務主任葉筱楓亦表示，學校推動志工服務學習行之有年，希望紀雅馨的行善事蹟能作為典範，鼓舞更多學生加入行善助人的行列。

偏鄉 教育部 阿嬤

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