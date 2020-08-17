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明道中學受贈上銀機械手臂 軟體教學更上層樓

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
明道中學校長汪大久(中)受贈上銀機械手臂。圖/明道中學提供
明道中學校長汪大久(中)受贈上銀機械手臂。圖/明道中學提供

上銀科技為協助台灣智慧機器人與自動化協會（TAIROA），成立「台灣機器人產學聯盟（Taiwan Robotics Industry-Academia Alliance）」，捐贈全台50所高中職及大專院校一支六軸關節式機械手臂。台中市明道中學是中部唯一受贈私立學校，已積極規畫生活科技課程及高職部資訊電子學群的特色課程，讓機械手臂應用層面更加廣泛。

明道中學老師胡源泉說，原本高一下學期就有機械手臂課程，運用教育的mearm迷你型機械手臂，讓學生學習寫程式、機械運動學，由手臂完成指定動作。之後擁有工業級的精密機械手臂，可以進行更精準、更複雜的程式操作，並結合生活科技的AI視覺運用，可望將其跨領域應用在視覺藝術、繪圖等方面。

資訊中心主任梁育誠則表示，明道中學2016年成立FAB Lab創客實驗室，設備包含3D列印機、雷射切割機、CNC雕刻機、專業電子製作空間與專業模型噴漆系統，讓學生除了學習課堂理論外，更能動手操作，學以致用。去年增設Future Lab未來實驗室，專門進行機器人競賽選手培訓。未來，機械手臂將安置新成立的FAB Lab2教室，搭配生活科技課程與高職資電學群技藝競賽訓練，以及校內辦理的創造力大募集競賽活動。

校長汪大久說，創客實驗室除教學應用外，學生也能利用課餘時間前進實驗室，深入琢磨、發明，享受自造者（maker）的樂趣。現在，學生們依自己興趣組成科技SIG社群，再加上工業級精密機械手臂的加入，可以實現更多未來的想像。

AI

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