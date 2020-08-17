影／完成陳爸遺願 台東孩子的書屋翻越中央山脈明啟行

台東孩子的書屋已故創辦人陳爸10年多前就規畫要帶孩子完成認識台灣三部曲，包含單車環島、獨木舟環島、翻越中央山脈，陳爸生前已完成前兩項，但陳爸去年7月心臟病發猝死，其長子陳彥翰接下書屋董事長，為完成父親遺願，今年七月帶隊踏勘知本越嶺古道，明天將帶書屋7名國高中孩子，翻越中央山脈前往屏東縣境的小鬼湖。

陳彥翰說，「要帶孩子翻越中央山脈，這條路路途艱難，內心很掙扎、忐忑，看到孩子很努力，從年初開始體能訓練，他們都撐過來了。這一趟挑戰，一定能成為他們人生很重要一部分」。

陳彥翰說，陳爸十多年幾就籌畫「認識台灣三部曲」，讓書屋孩子在不同階段有不同磨練，國小單車環島、國中獨木舟環島、高中完成翻越中央山脈。只是翻越中央山脈到小鬼湖難度高，缺乏專業嚮導等諸多因素，一直未成行。

他表示，去年7月陳爸辭世後，他想完成陳爸的遺願，有專業嚮導助一臂之力，從年初就展開體能訓練，決定明天起至24日，以7天時間，由7位老師陪7位學生，從知本林道翻越中央山脈，到屏東縣境的小鬼湖再折返。

陳彥翰說，此行他最大期待是希望孩子在過程中，把自己放到最小，「很深刻、謙卑地去感受山林，享受團隊合作」。