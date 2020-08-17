快訊

臨床首例！台灣新冠疫苗研發 國光獲准人體試驗

影／完成陳爸遺願 台東孩子的書屋翻越中央山脈明啟行

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
今年7月孩子書屋為翻越中央山脈先行踏勘知本越嶺定線，攀爬過程需挑戰各種地形陡坡。圖／孩子的書屋
今年7月孩子書屋為翻越中央山脈先行踏勘知本越嶺定線，攀爬過程需挑戰各種地形陡坡。圖／孩子的書屋

台東孩子的書屋已故創辦人陳爸10年多前就規畫要帶孩子完成認識台灣三部曲，包含單車環島、獨木舟環島、翻越中央山脈，陳爸生前已完成前兩項，但陳爸去年7月心臟病發猝死，其長子陳彥翰接下書屋董事長，為完成父親遺願，今年七月帶隊踏勘知本越嶺古道，明天將帶書屋7名國高中孩子，翻越中央山脈前往屏東縣境的小鬼湖。

陳彥翰說，「要帶孩子翻越中央山脈，這條路路途艱難，內心很掙扎、忐忑，看到孩子很努力，從年初開始體能訓練，他們都撐過來了。這一趟挑戰，一定能成為他們人生很重要一部分」。

陳彥翰說，陳爸十多年幾就籌畫「認識台灣三部曲」，讓書屋孩子在不同階段有不同磨練，國小單車環島、國中獨木舟環島、高中完成翻越中央山脈。只是翻越中央山脈到小鬼湖難度高，缺乏專業嚮導等諸多因素，一直未成行。

他表示，去年7月陳爸辭世後，他想完成陳爸的遺願，有專業嚮導助一臂之力，從年初就展開體能訓練，決定明天起至24日，以7天時間，由7位老師陪7位學生，從知本林道翻越中央山脈，到屏東縣境的小鬼湖再折返。

陳彥翰說，此行他最大期待是希望孩子在過程中，把自己放到最小，「很深刻、謙卑地去感受山林，享受團隊合作」。

參與的7位國高中學生齊聲歡呼「小鬼湖我們來了！」此行年紀最小、剛升上國一女學生李玟臻說，心情很興奮，她說，也想挑戰自我，留下美好回憶。

台東孩子的書屋為了月天翻越中央山脈，從年初就展開登山訓練。圖／孩子的書屋提供
台東孩子的書屋為了月天翻越中央山脈，從年初就展開登山訓練。圖／孩子的書屋提供
台東孩子的書屋為了月天翻越中央山脈，從年初就展開登山訓練。圖／孩子的書屋提供
台東孩子的書屋為了月天翻越中央山脈，從年初就展開登山訓練。圖／孩子的書屋提供
為完成父親遺願，陳彥翰明天要帶書屋的孩子翻越中央山脈。記者羅紹平／攝影
為完成父親遺願，陳彥翰明天要帶書屋的孩子翻越中央山脈。記者羅紹平／攝影
台東孩子的書屋的孩子、教師共14人，明天上午8點將由陳彥翰帶領翻越中央山脈，今天行前大家齊聲高喊「小鬼湖我來了」。記者羅紹平／攝影
台東孩子的書屋的孩子、教師共14人，明天上午8點將由陳彥翰帶領翻越中央山脈，今天行前大家齊聲高喊「小鬼湖我來了」。記者羅紹平／攝影
今年7月孩子書屋為翻越中央山脈先行踏勘知本越嶺定線，攀 爬過程需挑戰各種地形陡坡。圖／孩子的書屋
今年7月孩子書屋為翻越中央山脈先行踏勘知本越嶺定線，攀 爬過程需挑戰各種地形陡坡。圖／孩子的書屋

台東

相關新聞

影／完成陳爸遺願 台東孩子的書屋翻越中央山脈明啟行

台東孩子的書屋已故創辦人陳爸10年多前就規畫要帶孩子完成認識台灣三部曲，包含單車環島、獨木舟環島、翻越中央山脈，陳爸生前...

九成青少年睡不到八小時 他們共同的心願是這個

你家的青少年孩子是否睡很少，偶爾也會喝咖啡？他並不是少數。兒童福利聯盟今公布2019年國高中職生睡眠情況大調查結果，結果...

賴清德參訪玉東國中木工班 勉勵學生發揮長才

副總統賴清德今天到花蓮玉東國中參訪木工班成果，在木工老師王嘉納帶領下，學生不但作品到華山文創園區展覽，還遠赴日本進行文化交流。賴清德參觀切割木材的情形，勉勵學生發揮長才。

大導李安當年讀南一中時在學校最怕的事百年校慶將披露

台南一中明年將慶祝建校百年，為了紀念這個難得的日子，將一口氣出版5冊的百年特刊，也向校友徵文，希望大家把學校的種種都寫下...

台灣醫療貢獻獎得主返鄉義診 捐百萬助清寒學子

南投縣埔里國中今辦理校友回娘家活動，去年甫獲「台灣醫療貢獻獎」的員榮醫療體系總院長、該校友會理事長張克士則率醫療團隊返鄉...

南一中最大規模單一年級同學會 逾200人返校聚首

台南一中69級畢業生舉辦畢業40週年同學會，花費逾半年時間，成功號召200多人於今天返校在群英堂聚餐，一起唱校歌的場面盛大，成為創校以來最大型的單一年級同學會。

走讀老屏東文化遊老商圈、老建築 帶學童穿越古今

三線路在地工作坊昨天上午舉辦暑期首場「孩童尋寶老屏東走讀文化營」。由三線路執行長趙文俊帶領12名國小學童，從上午9時至下...

課綱人才荒 新北「教練式工作坊」強化高中課程領導力

新課綱上路第二年，高中端課程安排更為嚴峻，許多學校面臨新舊任教務行政交接，原訂課程計畫如何順利排課，是學校現場一大挑戰。新北市府與師大高中優質化團隊近日合作引進「教練式領導工作坊」，培訓各校教務主任的課程領導策略，讓學校課程發展不再是處室單兵作戰。

共讀站書香融蛙鳴荷香 基隆信義國中圖書館變身北歐風

基隆市向中央爭取經費設置18處國中小共讀站，第12間信義國中共讀站今天揭幕啟用，配合校園豐富生態的自然特色，以北歐風格的...

創意玩科技 雲林正心中學夏令營大豐收

雲林正心中學用創意玩科技的夏令營，今天舉辦成果發表，雖然因疫情發表會規模縮小，但同學策畫腳本、製作影片亳不馬虎。校長林佳...

竹市舊社國小辦夏日營隊 學童認識台灣好物學母語

新竹市舊社國小為提供學生多元體驗，讓孩子暑期學習不間斷，舉辦期1個月的夏日營隊，以台灣好「物」、「光影的客家」為主題，讓...

開南商工改名高中 拚小學到大學「一條龍」

少子化影響，部分私校學生數銳減，相繼改名、改制「一條龍」拚生存。近來台北市幼華、泰北、育達商職普林思頓高中紛紛改制，擁有...

熱門新聞

學習歷程檔案 高中生上傳率9成 高職生僅7成

新課綱上路1年／翻轉主科無敵 實作課上傳爆表

滿分考卷無助升學 高一生用黏土重現陶淵明「桃花源」

新課綱翻轉ing 學習歷程檔案實作課上傳率強壓考科

觀察站／新課綱下的血汗教學 誰該翻轉？

助攻雙語 英國擬選送英語師資來台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。