iWorld世界發明競賽 普台高中生勇奪2金3銀

南投縣埔里鎮普台高中學生今年6月組隊參加「2020 iWorld世界發明競賽」，成績日前公布，該校5支參賽隊伍以水陸兩用鞋、海洋垃圾清潔機，以及新式止血帶、半開手壓瓶、360度全方位電風扇，分獲2金3銀，成績亮眼，為南投爭光。

「iWorld世界發明競賽」是由世界發明智慧財產聯盟總會（WIIPA）主辦的國際性科學競技平台，以網路競賽展現創造力及發明研究成果，由全球各領域專業人士擔任評審團，針對發明作品理念、特點及市場潛力等進行評選，今年首屆辦理。

普台中學校長林秋惠說，校內學生具科學原創性，對研究發明極具熱誠，幾乎每年都會參與國內外發明展，也曾在日本東京創新天才發明展、馬來西亞國際發明新科技展等賽事有奪金表現，今年則組建5隊26人參加「iWorld世界發明競賽」。

其中「海洋垃圾清潔機」由孟令曜、賴昱勳、張家毓、詹宸翰和高丞緯設計，利用感應器檢測漂浮物，同時回收垃圾，而機身上因加裝太陽能板，不需充電就可在海上長時間運行，不僅突破手動操作及更換零件的限制，也大幅降低製作成本。

陳定鍇、黃楷崴、黃棋勵、李心圓、戴子淵和閻傳詠6人則是看準戶外運動商機和需求，將「通風構造」的巧思運用在鞋類設計，開發出不必再擔心足部悶熱、細菌孳生的「水陸兩用鞋」，兩件作品雙雙奪得該發明賽金牌。