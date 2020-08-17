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賴清德參訪玉東國中木工班 勉勵學生發揮長才

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
副總統賴清德（右三）參訪花蓮玉東國中木工班運作情形，肯定木工老師王嘉納的教學熱忱。記者王思慧／攝影
副總統賴清德（右三）參訪花蓮玉東國中木工班運作情形，肯定木工老師王嘉納的教學熱忱。記者王思慧／攝影

副總統賴清德今天到花蓮玉東國中參訪木工班成果，在木工老師王嘉納帶領下，學生不但作品到華山文創園區展覽，還遠赴日本進行文化交流。賴清德參觀切割木材的情形，勉勵學生發揮長才。

玉東國中全校三個年級加起來學生不到100人，王嘉納老師不放棄任何一個學生，成立「玉東卡本特」木工班，「卡本特」取自英文的Carpenter，意思是「木匠」。學生們利用下課與放假時間到木工教室製作家具，並在台北展覽並販售，義賣金額部分作為木工專班材料費，其餘捐給社福機構。

王嘉納說，學校有8成學生是原住民，在城鄉教育差距下，希望學生用自己的力量走出偏鄉，因此教導學生做木工，雕刻出一件件有原味的家具，並到華山文創園區展覽增加學生自信心。為了做好木工作品，學生自己計算角度；2年前到日本參訪時，學生發現原來英文這麼重要，回台後主動奮發學英文，無形中增加學習能力與成果。

2016年4月日本熊本發生強震，時任台南市長賴清德當時捐出1個月所得救災，王嘉納表示，2018年花蓮縣玉東國中拜訪日本熊本縣玉東中學，當地師生還特別感謝賴清德的愛心，令他印象深刻，賴清德則微笑點頭致意，肯定木工師生的成果。

副總統賴清德（左二）參訪花蓮玉東國中木工班運作情形，勉勵學生發揮長才。記者王思慧／攝影
副總統賴清德（左二）參訪花蓮玉東國中木工班運作情形，勉勵學生發揮長才。記者王思慧／攝影

賴清德 日本 熊本

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